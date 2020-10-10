Жиру рассказал о планах на будущее
Нападающий "Челси" Оливье Жиру исключил свое возвращение в Лигу 1, но допустил переезд в МЛС в будущем.
Жиру едва не покинул "Челси" еще в январе, когда был целью для главного тренера "Интера" Антонио Конте. 34-летний француз до сих пор заинтригован возможностью поиграть в Серии А и даже не помышляет о завершении карьеры.
"Я был близок к переезду в Серию А. Там ценят опытных игроков, но трансфер не состоялся".
"Что касается будущего, то время покажет. Я изучу возможности, которые у меня будут. Я ничего не исключаю, но пока что я не представляю свое возвращение в Серию А".
"Я бы хотел поиграть на высочайшем уровне в Европе еще два-три года, а затем, возможно, отправлюсь в Соединенные Штаты", — приводит слова Жиру Daily Express.
10.10.2020 11:00
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