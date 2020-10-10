"Вест Хэм" готов удвоить зарплату Райса

"Вест Хэм" готов удвоить зарплату Деклана Райса, чтобы оградить своего полузащитника от интереса "Челси".

Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард хотел приобрести Райса еще минувшим летом, однако "Вест Хэм" оценил Деклана минимум в 80 миллионов фунтов.



И так потратив на укрепление состава свыше 200 млн. фунтов и не сумев выгодно избавиться от своего балласта, Лэмпард был вынужден отложить планы по возвращению Райса.



Как сообщает The Sun, "Вест Хэм" всерьез опасается, что "синие" вернутся за Декланом в конце сезона, поэтому "молотобойцы" готовы предложить 21-летнему англичанину новый контракт.



Сейчас Райс получает 60 тыс. фунтов в неделю по контракту, подписанному два года назад. Но это лишь половина от того, что имеет уехавший в аренду в "Порту" Фелипе Андерсон. Андрей Ярмоленко, к примеру, тоже зарабатывает свыше 100 тыс. фунтов каждые семь дней.



Поэтому новый контракт должен удвоить зарплату Райса и подтвердить статус Деклана как самого важного игрока команды Дэвида Мойеса.