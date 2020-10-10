Уилшир готов отправиться в Ла Лигу или Серию А

Экс-полузащитник "Вест Хэма" Джек Уилшир заявил о своей готовности отправиться в испанскую Ла Лигу или итальянскую Серию А.

Ранее на текущей неделе "Вест Хэм" досрочно прекратил контракт с Уилширом, не пожелав платить 100 тысяч фунтов в неделю игроку, прочно обосновавшемуся в лазарете.



Джек уже ответил "молотобойцам", что значительную часть своего времени в клубе он был здоров, но ему просто не давали играть.



Как бы то ни было, теперь 28-летний англичанин стал свободным агентом и может самостоятельно определить свою судьбу.



"Думаю, я хочу попробовать что-нибудь другое — именно к этому я склоняюсь. Возможно, Ла Лига или Италия. Что-нибудь такое, что немногие английские игроки делали".



"В то же время я, наверное, возьму паузу на неделю-две, чтобы решить. Я уже был в этом положении, когда уходил из "Арсенала", и если я чему-то и научился, то это не спешить с решением и убедиться, что оно правильное для тебя".



"Это не так, что я жалею о переходе в "Вест Хэм", потому что этот переход не оправдал мои ожидания. Но в этот раз я не буду спешить и найду то, что действительно подходит мне".



"Я просто хочу быть счастлив, снова играя в футбол. Когда я перешел в "Вест Хэм" и выходил в старте на первые три матча, прежде чем получил небольшую травму, то был, наверное, последний раз, когда я был счастлив с футбольной точки зрения".



"Я хочу вернуться на поле с улыбкой на лице и играть по 20-30 матчей за сезон в команде, где я буду важным игроком", — сообщил Уилшир talkSPORT.