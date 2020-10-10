"Арсенал" придумал, как заработать на пустом "Эмирейтс"

"Арсенал" придумал способ, как заработать на своем пустующем стадионе "Эмирейтс".

Как известно, футбольные стадионы в Англии пустуют уже семь месяцев. Последний раз фанаты заполняли "Эмирейтс" еще в начале марта, когда "Арсенал" одержал победу 1:0 над "Вест Хэмом".



Из-за растущего количества заболеваний коронавирусом британское правительство не дает клубам Премьер-Лиги зеленый свет на открытие стадионов для проведения матчей, даже частично и даже с соблюдением строгих мер безопасности.



Однако у "Арсенала" появилась идея. После международного перерыва команду Микеля Артеты ожидает выезд к "Манчестер Сити", и "канониры" собираются пустить 368 фанатов на "Эмирейтс", чтобы посмотреть игру на экранах.



На такого рода мероприятия запреты не распространяются — при условии, что зрители не будут собираться в группы более шести человек, сообщает Daily Mirror.



Правда, это удовольствие будет стоить недешево. Самый доступный билет, включающий допуск в ресторан Dial Square и обед, будет стоить 49 фунтов. Для более состоятельных фанатов предусмотрен билет за 149 фунтов, в цену которого включены три блюда и алкогольный напиток в ресторане WM Club, фотографирование с Кубком Англии, общение с клубной легендой, участие в лотерее и бесплатный подарок.