"Арсенал" придумал, как заработать на пустом "Эмирейтс"

Эмирейтс "Арсенал" придумал способ, как заработать на своем пустующем стадионе "Эмирейтс".

Как известно, футбольные стадионы в Англии пустуют уже семь месяцев. Последний раз фанаты заполняли "Эмирейтс" еще в начале марта, когда "Арсенал" одержал победу 1:0 над "Вест Хэмом".

Из-за растущего количества заболеваний коронавирусом британское правительство не дает клубам Премьер-Лиги зеленый свет на открытие стадионов для проведения матчей, даже частично и даже с соблюдением строгих мер безопасности.

Однако у "Арсенала" появилась идея. После международного перерыва команду Микеля Артеты ожидает выезд к "Манчестер Сити", и "канониры" собираются пустить 368 фанатов на "Эмирейтс", чтобы посмотреть игру на экранах.

На такого рода мероприятия запреты не распространяются — при условии, что зрители не будут собираться в группы более шести человек, сообщает Daily Mirror.

Правда, это удовольствие будет стоить недешево. Самый доступный билет, включающий допуск в ресторан Dial Square и обед, будет стоить 49 фунтов. Для более состоятельных фанатов предусмотрен билет за 149 фунтов, в цену которого включены три блюда и алкогольный напиток в ресторане WM Club, фотографирование с Кубком Англии, общение с клубной легендой, участие в лотерее и бесплатный подарок.


Метки Арсенал, стадионы, Эмирейтс

Автор mihajlo   

Дата 10.10.2020 08:00

Количество просмотров Просмотров: 4266

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Последние комментарии:




  1. andrew10 10.10.2020 14:03 # andrew10
    Лучше уж на эти бабки ништяками закупиться и дома попалить.

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  2. winnerd 10.10.2020 11:47 # winnerd
    лучше бы таулет платный в ценрте Лондона открыли - со всей Англии приезжали бы поссать

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  3. liverbro 10.10.2020 10:42 # liverbro
    Эмирэйс))пздц, профессионалы,блть,даже не исправили

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  4. vyrentz 10.10.2020 09:44 # vyrentz
    А могли бы картофель посадить, мировой голод на горизонте, как ни как

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  5. element-ekb 10.10.2020 09:40 # element-ekb
    Щас высосет обратно сами знаете кто трансфер Томаса.

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  6. killing-cannon 10.10.2020 08:25 # killing-cannon
    Бизнес-кар в действии

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