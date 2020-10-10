"Арсенал" придумал, как заработать на пустом "Эмирейтс"
"Арсенал" придумал способ, как заработать на своем пустующем стадионе "Эмирейтс".
Как известно, футбольные стадионы в Англии пустуют уже семь месяцев. Последний раз фанаты заполняли "Эмирейтс" еще в начале марта, когда "Арсенал" одержал победу 1:0 над "Вест Хэмом".
Из-за растущего количества заболеваний коронавирусом британское правительство не дает клубам Премьер-Лиги зеленый свет на открытие стадионов для проведения матчей, даже частично и даже с соблюдением строгих мер безопасности.
Однако у "Арсенала" появилась идея. После международного перерыва команду Микеля Артеты ожидает выезд к "Манчестер Сити", и "канониры" собираются пустить 368 фанатов на "Эмирейтс", чтобы посмотреть игру на экранах.
На такого рода мероприятия запреты не распространяются — при условии, что зрители не будут собираться в группы более шести человек, сообщает Daily Mirror.
Правда, это удовольствие будет стоить недешево. Самый доступный билет, включающий допуск в ресторан Dial Square и обед, будет стоить 49 фунтов. Для более состоятельных фанатов предусмотрен билет за 149 фунтов, в цену которого включены три блюда и алкогольный напиток в ресторане WM Club, фотографирование с Кубком Англии, общение с клубной легендой, участие в лотерее и бесплатный подарок.
10.10.2020 08:00
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Лучше уж на эти бабки ништяками закупиться и дома попалить.
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лучше бы таулет платный в ценрте Лондона открыли - со всей Англии приезжали бы поссать
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Эмирэйс))пздц, профессионалы,блть,даже не исправили
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А могли бы картофель посадить, мировой голод на горизонте, как ни как
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Щас высосет обратно сами знаете кто трансфер Томаса.
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Бизнес-кар в действии
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