Бэйл сыграет за "Тоттенхэм" 17 октября
Повторный дебют вингера Гарета Бэйла за "Тоттенхэм" назначен на матч Премьер-Лиги против "Вест Хэма" 17 октября.
Напомним, в прошлом месяце "Тоттенхэм" арендовал Бэйла у "Реала" до конца сезона 2020/21. Гарет вернулся в Северный Лондон спустя семь лет после своего отъезда в Мадрид, но вернулся с травмой колена.
И хотя Бэйл не получил вызов в сборную Уэльса от Райана Гиггза, сейчас Гарет уже полностью здоров, утверждает The Telegraph.
31-летний вингер усиленно работает на тренировочной базе "шпор", и наставник команды Жозе Моуриньо ожидает, что его новичок будет готов начать играть сразу после международного перерыва.
10.10.2020 07:00
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Интересно,что из всего этого выйдет.
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наконец-то гольф посмотрим!
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