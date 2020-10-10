Бэйл сыграет за "Тоттенхэм" 17 октября

Повторный дебют вингера Гарета Бэйла за "Тоттенхэм" назначен на матч Премьер-Лиги против "Вест Хэма" 17 октября.

Напомним, в прошлом месяце "Тоттенхэм" арендовал Бэйла у "Реала" до конца сезона 2020/21. Гарет вернулся в Северный Лондон спустя семь лет после своего отъезда в Мадрид, но вернулся с травмой колена.



И хотя Бэйл не получил вызов в сборную Уэльса от Райана Гиггза, сейчас Гарет уже полностью здоров, утверждает The Telegraph.



31-летний вингер усиленно работает на тренировочной базе "шпор", и наставник команды Жозе Моуриньо ожидает, что его новичок будет готов начать играть сразу после международного перерыва.