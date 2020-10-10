Рэшфорд стал кавалером Ордена Британской империи

Маркус Рэшфорд Нападающий "Манчестер Юнайтед" и сборной Англии Маркус Рэшфорд стал кавалером Ордена Британской империи за борьбу с голодом среди детей.

Когда в марте началась пандемия коронавируса, и люди были вынуждены запереться по домам, британское правительство ввело бесплатные ваучеры на еду для школьников из неблагополучных семей.

К лету эти ваучеры планировалось отменить, однако лобби 22-летнего Рэшфорда заставило премьер-министра Бориса Джонсона изменить свое решение и продлить программу на все каникулы.

Маркус сделал действительно большое дело, поддержав около 1.3 млн. школьников в стране — на питание каждого из них правительство тратило 15 фунтов в неделю, сообщает BBC.

Кроме того, молодой футболист наладил сотрудничество с некоторыми из крупнейших пищевых брендов страны, чтобы дополнительно обеспечить нуждающихся детей питанием.

Старания Рэшфорда были оценены по достоинству королевой Елизаветой, которая включила Маркуса в свой ежегодный список наград. Звезде "красных дьяволов" был присужден самый младший рыцарский чин — MBE (Member of the Order of the British Empire).

"Я невероятно польщен и признателен. Будучи молодым темнокожим человеком из Уайтеншо, я никогда не думал, что стану MBE, тем более в 22 года. Это очень особенный момент для меня и моей семьи, но особенно для моей мамы, которая по-настоящему заслуживает награды".

"Борьба за наших самых уязвимых детей далека от окончания", — заявил Рэшфорд.


Метки Манчестер Юнайтед, награды, Рэшфорд

Автор mihajlo   

Дата 10.10.2020 06:00

Количество просмотров Просмотров: 2858

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. thegodfather 10.10.2020 14:31 # thegodfather
    Сегодня хаверц накидает хохлам))))))))

    (ответить)

  2. thegodfather 10.10.2020 14:14 # thegodfather
    Боюсь, зиеш и пулисик в 2 рыла выиграют для нас аплку и лч.

    (ответить)

  3. geniusss 10.10.2020 14:05 # geniusss
    Минус три

    (ответить)

  4. zairon 10.10.2020 13:59 # zairon
    Кто дал значек этому педу? Типо в поддржку геям? Эх маркус маркус, бритый зад.

    (ответить)

  5. anabanana94 10.10.2020 12:42 # anabanana94
    FAPL.ru — Английская Премьер-Лига
    elviraaaaaaaaaaa
    Дата регистрации: 02 августа 2020 г. 21:28
    Комментариев на сайте: 10

    Источник: http://fapl.ru/users/elviraaaaaaaaaaa/

    Кого сука?

    (ответить)

  6. superperez101 10.10.2020 12:06 # superperez101
    и хоть ветка про доктора рэшфорда, по-традиции не забываем напоминать пенсам, что они могут только тявкать, а вот на поле способны лишь дважды подряд сделать пососалси у колбасы, разок на поле у арсенала, и разок у них же на трансферном рынке

    (ответить)

  7. superperez101 10.10.2020 12:05 # superperez101
    рэшфорт не такой дурак, как он нем думают многие
    вовремя смекнул что его лучшие спортивные годы уходят, с нынешним руководством ему ничего не светит как бы он ни старался, и решил добиться хоть чего-нибудь хорошего.
    сделал полезное дело, получил титул, и имеет весьма недурные перспективы в политике.
    далеко пойдет, особенно учитывая что он негр

    (ответить)

  8. sellman 10.10.2020 11:15 # sellman
    Братишки, привет!

    Малоизвестный факт из Википедии:
    болельщик картонного 7ФК может одновременно приседать на 7 бутылей, потому что у него 7 отверстий.

    (ответить)

  9. kanye 10.10.2020 11:10 # kanye
    Ливерпуль закончит сезон выше и Чолзе и Маню и МС и тем более Арсенала с Эвертоном. Местные аборигены могут хоть на все бутылки из пятерочки поприседать поочередно, от этого ничего не изменится. Факт

    (ответить)

  10. mikkiynwa 10.10.2020 10:48 # mikkiynwa
    10.10.2020 09:52 #
    bezviz

    Джону Терри тоже орден дали за борьбу с сексуальным голодом чужих жён

    Источник: http://fapl.ru/posts/81463/?c=1


    Вообще - то он за мытьё унитазов получил.

    Вы пенсы любите за другими унитазы чистить, эехехех

    (ответить)

  11. mancunia-planet 10.10.2020 10:34 # mancunia-planet
    Пздц чё творится

    (ответить)

  12. apl-nash 10.10.2020 10:25 # apl-nash
    Достойно, Маркус, респект.

    (ответить)

  13. elprimer 10.10.2020 10:25 # elprimer
    Лучше кормил бы своих сородичей в Африке.

    (ответить)

  14. chronicle 10.10.2020 10:01 # chronicle
    Оказывается даже не смотря на 7 пропущенных против Виллы Ливерпуль выше Чольз в таблице и опережает на 2 очка. Неудивительно, если учитывать, что Жота за 30 млн забил в этом сезоне АПЛ больше чем Хаверц и Вернер вместе взятые (140 лям)

    (ответить)

  15. division 10.10.2020 10:00 # division
    я никогда не думал, что стану MBE

    В футболе тебя знают как EBM

    (ответить)

  16. bezviz 10.10.2020 09:52 # bezviz
    Джону Терри тоже орден дали за борьбу с сексуальным голодом чужих жён

    (ответить)

  17. bezviz 10.10.2020 09:49 # bezviz
    Анекдот дня

    Лэмпард шутливо спрашивает у клопа:
    -когда в Бирмингеме е6али, шо на жопе написали?
    Клоп как всегда завалил е6альник и стерпел натиск коллеги.

    (ответить)

  18. element-ekb 10.10.2020 09:38 # element-ekb
    Красавчик

    (ответить)

  19. sexan 10.10.2020 09:01 # sexan
    Хорош парень, и как игрок, и как человек.

    (ответить)

  20. gameboy 10.10.2020 08:53 # gameboy
    Просто сам помнил как его Уилшир с рук кормил.

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: