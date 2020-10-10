Рэшфорд стал кавалером Ордена Британской империи
Нападающий "Манчестер Юнайтед" и сборной Англии Маркус Рэшфорд стал кавалером Ордена Британской империи за борьбу с голодом среди детей.
Когда в марте началась пандемия коронавируса, и люди были вынуждены запереться по домам, британское правительство ввело бесплатные ваучеры на еду для школьников из неблагополучных семей.
К лету эти ваучеры планировалось отменить, однако лобби 22-летнего Рэшфорда заставило премьер-министра Бориса Джонсона изменить свое решение и продлить программу на все каникулы.
Маркус сделал действительно большое дело, поддержав около 1.3 млн. школьников в стране — на питание каждого из них правительство тратило 15 фунтов в неделю, сообщает BBC.
Кроме того, молодой футболист наладил сотрудничество с некоторыми из крупнейших пищевых брендов страны, чтобы дополнительно обеспечить нуждающихся детей питанием.
Старания Рэшфорда были оценены по достоинству королевой Елизаветой, которая включила Маркуса в свой ежегодный список наград. Звезде "красных дьяволов" был присужден самый младший рыцарский чин — MBE (Member of the Order of the British Empire).
"Я невероятно польщен и признателен. Будучи молодым темнокожим человеком из Уайтеншо, я никогда не думал, что стану MBE, тем более в 22 года. Это очень особенный момент для меня и моей семьи, но особенно для моей мамы, которая по-настоящему заслуживает награды".
"Борьба за наших самых уязвимых детей далека от окончания", — заявил Рэшфорд.
10.10.2020 06:00
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Последние комментарии:
Сегодня хаверц накидает хохлам))))))))
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Боюсь, зиеш и пулисик в 2 рыла выиграют для нас аплку и лч.
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Минус три
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Кто дал значек этому педу? Типо в поддржку геям? Эх маркус маркус, бритый зад.
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elviraaaaaaaaaaa
Дата регистрации: 02 августа 2020 г. 21:28
Комментариев на сайте: 10
Источник: http://fapl.ru/users/elviraaaaaaaaaaa/
Кого сука?
(ответить)
и хоть ветка про доктора рэшфорда, по-традиции не забываем напоминать пенсам, что они могут только тявкать, а вот на поле способны лишь дважды подряд сделать пососалси у колбасы, разок на поле у арсенала, и разок у них же на трансферном рынке
(ответить)
рэшфорт не такой дурак, как он нем думают многие
вовремя смекнул что его лучшие спортивные годы уходят, с нынешним руководством ему ничего не светит как бы он ни старался, и решил добиться хоть чего-нибудь хорошего.
сделал полезное дело, получил титул, и имеет весьма недурные перспективы в политике.
далеко пойдет, особенно учитывая что он негр
(ответить)
Братишки, привет!
Малоизвестный факт из Википедии:
болельщик картонного 7ФК может одновременно приседать на 7 бутылей, потому что у него 7 отверстий.
(ответить)
Ливерпуль закончит сезон выше и Чолзе и Маню и МС и тем более Арсенала с Эвертоном. Местные аборигены могут хоть на все бутылки из пятерочки поприседать поочередно, от этого ничего не изменится. Факт
(ответить)
10.10.2020 09:52 #
bezviz
Джону Терри тоже орден дали за борьбу с сексуальным голодом чужих жён
Источник: http://fapl.ru/posts/81463/?c=1
Вообще - то он за мытьё унитазов получил.
Вы пенсы любите за другими унитазы чистить, эехехех
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Пздц чё творится
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Достойно, Маркус, респект.
(ответить)
Лучше кормил бы своих сородичей в Африке.
(ответить)
Оказывается даже не смотря на 7 пропущенных против Виллы Ливерпуль выше Чольз в таблице и опережает на 2 очка. Неудивительно, если учитывать, что Жота за 30 млн забил в этом сезоне АПЛ больше чем Хаверц и Вернер вместе взятые (140 лям)
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я никогда не думал, что стану MBE
В футболе тебя знают как EBM
(ответить)
Джону Терри тоже орден дали за борьбу с сексуальным голодом чужих жён
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Анекдот дня
Лэмпард шутливо спрашивает у клопа:
-когда в Бирмингеме е6али, шо на жопе написали?
Клоп как всегда завалил е6альник и стерпел натиск коллеги.
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Красавчик
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Хорош парень, и как игрок, и как человек.
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Просто сам помнил как его Уилшир с рук кормил.
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