Сульшер разочарован тем, что МЮ не купил Санчо и Холанда
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер разочарован беспомощностью своего клуба на трансферном рынке, но все еще надеется заполучить вингера Джейдона Санчо и нападающего Эрлинга Бреута Холанда из дортмундской "Боруссии".
За все летнее трансферное окно, не считая нескольких сделок в последний день, "Юнайтед" смог приобрести лишь полузащитника Донни Ван де Бека, но даже тот не был приоритетной целью для Сульшера.
Сильнее всего минувшим летом Оле Гуннар хотел заполучить Санчо, однако вице-президенту "Юнайтед" Эду Вудворду не хватило красноречия, чтобы убедить "Боруссию" понизить свою цену в 109 миллионов фунтов, хотя друге вариантов с продажей Джейдона у дортмундцев не было.
Также Вудворд очень расстроил Сульшера в зимнее трансферное окно, когда упустил Холанда. В декабре Оле Гуннар лично ездил к соотечественнику, готовившемуся покинуть "Ред Булл", и был уверен, что сделка на мази, однако высокие комиссионные и требование игрока о пункте об отступных отпугнули Эда.
Сульшер по-прежнему убежден, что Санчо и Холанд являются идеальными игроками для его долгосрочных планов, однако разочарование норвежского тренера усиливает тот факт, что к следующему лету другие топ-клубы Европы восстановят свою финансовую мощью, и "Юнайтед" непременно столкнется с конкуренцией в борьбе за звезд "Боруссии".
10.10.2020 00:05
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Хз, если честно такое ощущение, что оба только перешли в БД, но время то идёт.
А для МЮ, эти 2 сделки явно будут супер-дорогими. И давление из-за таких покупок будет дичайшее.
Вся такая же хуйнR с Лэмпардом.
Хотелось бы, чтоб руководство поверило в тренеров и помогло выстроить успешный проект, но такие траты требуют результатов.
Свободный Почеттино привлекателен для МЮ.
С Абрамовичем комментировать, думаю не стоит. Там и увольнение и назначение нового, пройдёт с лёгкой душой.
Витал слух о договоренности РА и Лэмпса как раз о двух годах, где точно будет поддержка руководства и не будет увольнения. А после двух лет уже и будет ясно.
Так что, поживём - увидим.
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Бздец. Какая чушь, он как тренер вообще ничего не показывает, а ему подавай кучу топ игроков. С ними так же бы просрал кристалу и ныл бы что надо время.
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40 млн + агентские за Холланда отпугнули.
а покупать всякий шлак за 30-40 это норма.
Вудворд в деле!
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