"Ливерпуль" может купить Упамекано следующим летом
Защитник "РБ Лейпциг" Дайо Упамекано находится на радаре у "Ливерпуля".
Продав Деяна Ловрена в "Зенит" в июле, этот сезон главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп рискнул начать всего с тремя центральными защитниками в лице Виргила Ван Дейка, Джо Гомеса и Жоэля Матипа.
Это решение уже показало себя довольно авантюрным, потому что Клопп был вынужден привлекать к игре в центре обороны Фабиньо.
Bild ожидает, что следующим летом чемпионы Премьер-Лиги выйдут на трансферный рынок для укрепления этой позиции, а своей целью изберут Упамекано.
В конце этого сезона в контракте Дайо начнет действовать пункт от отступных в 40 миллионов евро (36.4 млн. фунтов), поэтому спрос на 21-летнего француза будет огромен.
Среди прочих претендентов на Упамекано называются "Реал" и "Манчестер Юнайтед", а The Athletic утверждает, что Дайо будет готов рассмотреть предложения только от клубов из Лиги Чемпионов.
09.10.2020 23:00
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Среди прочих претендентов на Упамекано называются "Реал" и "Манчестер Юнайтед", а The Athletic утверждает, что Дайо будет готов рассмотреть предложения только от клубов из Лиги Чемпионов.
Источник: http://fapl.ru/posts/81461/?c=1
Манчестер отпадает, в лучшем случае, при Голуме, это ЛЕ.
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Главное настроить мысли на футбол в этом году.
А не витать в ожидании трансфера и беречь себя полгода.
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Это было бы окуительно, офк.
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