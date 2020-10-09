"Ливерпуль" может купить Упамекано следующим летом

Дайо Упамекано Защитник "РБ Лейпциг" Дайо Упамекано находится на радаре у "Ливерпуля".

Продав Деяна Ловрена в "Зенит" в июле, этот сезон главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп рискнул начать всего с тремя центральными защитниками в лице Виргила Ван Дейка, Джо Гомеса и Жоэля Матипа.

Это решение уже показало себя довольно авантюрным, потому что Клопп был вынужден привлекать к игре в центре обороны Фабиньо.

Bild ожидает, что следующим летом чемпионы Премьер-Лиги выйдут на трансферный рынок для укрепления этой позиции, а своей целью изберут Упамекано.

В конце этого сезона в контракте Дайо начнет действовать пункт от отступных в 40 миллионов евро (36.4 млн. фунтов), поэтому спрос на 21-летнего француза будет огромен.

Среди прочих претендентов на Упамекано называются "Реал" и "Манчестер Юнайтед", а The Athletic утверждает, что Дайо будет готов рассмотреть предложения только от клубов из Лиги Чемпионов.


Метки Ливерпуль, РБ Лейпциг, Упамекано

Автор mihajlo   

Дата 09.10.2020 23:00

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  1. lovrentiy 10.10.2020 05:02 # lovrentiy
    Среди прочих претендентов на Упамекано называются "Реал" и "Манчестер Юнайтед", а The Athletic утверждает, что Дайо будет готов рассмотреть предложения только от клубов из Лиги Чемпионов.

    Источник: http://fapl.ru/posts/81461/?c=1
    Манчестер отпадает, в лучшем случае, при Голуме, это ЛЕ.

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  2. andrew10 10.10.2020 00:38 # andrew10
    Главное настроить мысли на футбол в этом году.
    А не витать в ожидании трансфера и беречь себя полгода.

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  3. gerrard08 09.10.2020 23:55 # gerrard08
    Это было бы окуительно, офк.

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