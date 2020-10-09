"Ливерпуль" может купить Упамекано следующим летом

Защитник "РБ Лейпциг" Дайо Упамекано находится на радаре у "Ливерпуля".

Продав Деяна Ловрена в "Зенит" в июле, этот сезон главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп рискнул начать всего с тремя центральными защитниками в лице Виргила Ван Дейка, Джо Гомеса и Жоэля Матипа.



Это решение уже показало себя довольно авантюрным, потому что Клопп был вынужден привлекать к игре в центре обороны Фабиньо.



Bild ожидает, что следующим летом чемпионы Премьер-Лиги выйдут на трансферный рынок для укрепления этой позиции, а своей целью изберут Упамекано.



В конце этого сезона в контракте Дайо начнет действовать пункт от отступных в 40 миллионов евро (36.4 млн. фунтов), поэтому спрос на 21-летнего француза будет огромен.



Среди прочих претендентов на Упамекано называются "Реал" и "Манчестер Юнайтед", а The Athletic утверждает, что Дайо будет готов рассмотреть предложения только от клубов из Лиги Чемпионов.