Гендузи уверен, что у него есть будущее в "Арсенале"

Маттео Гендузи Полузащитник Маттео Гендузи призвал не ставить крест на его карьере в "Арсенале".

Напомним, Гендузи не играет за "Арсенал" с матча Премьер-Лиги против "Брайтона" в июне, когда Маттео повел себя крайне некрасиво.

В заключительный день трансферного окна Маттео отправился в аренду в "Герту", однако 21-летний француз не может согласиться с тем, что у него нет будущего в "Арсенале".

"Это не так, я просто нуждаюсь в игровой практике в этом году, в новом вызове. Это самое важное для меня. Я все еще молод, мне только 21, и игровое время — приоритет для меня".

"Я знаю, что с помощью "Герты" смогу выражать себя в великолепной лиге. Это очень хороший клуб с большими амбициями. Я отправился на год в аренду, и я буду выкладываться без остатка ради этого клуба".

"Я нуждаюсь в практике, мне нужно играть, мне нужно получать удовольствие от своего пребывания на поле, и именно этим я займусь в этом году", — цитирует Гендузи The Independent.


Метки Арсенал, Гендузи, Герта

Автор mihajlo   

Дата 09.10.2020 22:00

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  1. andrew10 10.10.2020 00:34 # andrew10
    Там то он стабильно над зпхами большинства поугарает))
    Надо много работать над собой. Задатки то есть. В бошке проблемы.

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  2. yamateh 09.10.2020 22:24 # yamateh
    А сколько ты зарабатываешь в Герте?

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