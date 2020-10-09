Гендузи уверен, что у него есть будущее в "Арсенале"

Полузащитник Маттео Гендузи призвал не ставить крест на его карьере в "Арсенале".

Напомним, Гендузи не играет за "Арсенал" с матча Премьер-Лиги против "Брайтона" в июне, когда Маттео повел себя крайне некрасиво.



В заключительный день трансферного окна Маттео отправился в аренду в "Герту", однако 21-летний француз не может согласиться с тем, что у него нет будущего в "Арсенале".



"Это не так, я просто нуждаюсь в игровой практике в этом году, в новом вызове. Это самое важное для меня. Я все еще молод, мне только 21, и игровое время — приоритет для меня".



"Я знаю, что с помощью "Герты" смогу выражать себя в великолепной лиге. Это очень хороший клуб с большими амбициями. Я отправился на год в аренду, и я буду выкладываться без остатка ради этого клуба".



"Я нуждаюсь в практике, мне нужно играть, мне нужно получать удовольствие от своего пребывания на поле, и именно этим я займусь в этом году", — цитирует Гендузи The Independent.