Сохранение Гвардиолы — приоритет для "Сити"

Операционный директор "Манчестер Сити" Омар Беррада назвал сохранение главного тренера Хосепа Гвардиолы приоритетом для его клуба.

Как известно, контракт Гвардиолы истекает уже в конце этого сезона, а переговоры о новой сделке еще даже не начинались.



Однако Беррада все равно надеется, что каталонский специалист сохранит верность клубу, с которым у него такие доверительные отношения.



"Наш приоритет состоит в том, чтобы Пеп остался, и если на это потребуется немного времени, значит потребуется немного времени, но мы хотим сохранить его".



"В некотором смысле мы готовы ко всему, но в то же время Пеп показал достаточно здесь. Он показал, на что способен как тренер, у него преданная команда, а клуб предан ему".



"Наши отношения во многом строятся на доверии — доверии между президентом, Чики (Бегиристайном), Ферраном (Сориано), Пепом и его тренерским штабом. Когда в ваших отношениях есть доверие такого уровня, разговоры становятся гораздо проще. Думаю, в этом отношении все пройдет гладко".



"Очевидно, Пеп был, остается и дальше будет лучшим тренером в мире. Он доказал это в "Барселоне", "Баварии" и с нами, и мы хотим сохранить его и хотим, чтобы он чувствовал себя комфортно с нами. Это наш пятый сезон совместной работы с ним, и еще ни в одном клубе он не работал дольше. Это свидетельствует о его преданности, и это замечательно".



"В подходящее время мы проведем переговоры", — сообщил Беррада Manchester Evening News.