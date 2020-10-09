Сохранение Гвардиолы — приоритет для "Сити"
Операционный директор "Манчестер Сити" Омар Беррада назвал сохранение главного тренера Хосепа Гвардиолы приоритетом для его клуба.
Как известно, контракт Гвардиолы истекает уже в конце этого сезона, а переговоры о новой сделке еще даже не начинались.
Однако Беррада все равно надеется, что каталонский специалист сохранит верность клубу, с которым у него такие доверительные отношения.
"Наш приоритет состоит в том, чтобы Пеп остался, и если на это потребуется немного времени, значит потребуется немного времени, но мы хотим сохранить его".
"В некотором смысле мы готовы ко всему, но в то же время Пеп показал достаточно здесь. Он показал, на что способен как тренер, у него преданная команда, а клуб предан ему".
"Наши отношения во многом строятся на доверии — доверии между президентом, Чики (Бегиристайном), Ферраном (Сориано), Пепом и его тренерским штабом. Когда в ваших отношениях есть доверие такого уровня, разговоры становятся гораздо проще. Думаю, в этом отношении все пройдет гладко".
"Очевидно, Пеп был, остается и дальше будет лучшим тренером в мире. Он доказал это в "Барселоне", "Баварии" и с нами, и мы хотим сохранить его и хотим, чтобы он чувствовал себя комфортно с нами. Это наш пятый сезон совместной работы с ним, и еще ни в одном клубе он не работал дольше. Это свидетельствует о его преданности, и это замечательно".
"В подходящее время мы проведем переговоры", — сообщил Беррада Manchester Evening News.
09.10.2020 21:00
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КОРОЛЬ!!!
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Королеееева!
Ну а по сути, куда остаётся двинуть?
В Барсе пздц творится и только Кумана подписали.
Юве - ставка на Пирло. Поглядим как пойдёт.
ПСЖ - Тухель в любой момент при потери контроля над раздевалкой, или слабого выступления в ЛЧ, а там теперь подавай только победу - освободит своё место.
Испания, Германия, Англия - check
Так, что чисто на усмотрение Пепки.
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Суперглор повесится от этой новости.
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БАРОН!!!
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шарлатан.
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КОРОЛЬ!!!
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