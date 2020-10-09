Сохранение Гвардиолы — приоритет для "Сити"

Хосеп Гвардиола Операционный директор "Манчестер Сити" Омар Беррада назвал сохранение главного тренера Хосепа Гвардиолы приоритетом для его клуба.

Как известно, контракт Гвардиолы истекает уже в конце этого сезона, а переговоры о новой сделке еще даже не начинались.

Однако Беррада все равно надеется, что каталонский специалист сохранит верность клубу, с которым у него такие доверительные отношения.

"Наш приоритет состоит в том, чтобы Пеп остался, и если на это потребуется немного времени, значит потребуется немного времени, но мы хотим сохранить его".

"В некотором смысле мы готовы ко всему, но в то же время Пеп показал достаточно здесь. Он показал, на что способен как тренер, у него преданная команда, а клуб предан ему".

"Наши отношения во многом строятся на доверии — доверии между президентом, Чики (Бегиристайном), Ферраном (Сориано), Пепом и его тренерским штабом. Когда в ваших отношениях есть доверие такого уровня, разговоры становятся гораздо проще. Думаю, в этом отношении все пройдет гладко".

"Очевидно, Пеп был, остается и дальше будет лучшим тренером в мире. Он доказал это в "Барселоне", "Баварии" и с нами, и мы хотим сохранить его и хотим, чтобы он чувствовал себя комфортно с нами. Это наш пятый сезон совместной работы с ним, и еще ни в одном клубе он не работал дольше. Это свидетельствует о его преданности, и это замечательно".

"В подходящее время мы проведем переговоры", — сообщил Беррада Manchester Evening News.


Метки Гвардиола, Манчестер Сити

Автор mihajlo   

Дата 09.10.2020 21:00

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  1. mancityman 10.10.2020 03:57 # mancityman
    КОРОЛЬ!!!

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  2. andrew10 10.10.2020 00:30 # andrew10
    Королеееева!
    Ну а по сути, куда остаётся двинуть?
    В Барсе пздц творится и только Кумана подписали.
    Юве - ставка на Пирло. Поглядим как пойдёт.
    ПСЖ - Тухель в любой момент при потери контроля над раздевалкой, или слабого выступления в ЛЧ, а там теперь подавай только победу - освободит своё место.
    Испания, Германия, Англия - check
    Так, что чисто на усмотрение Пепки.

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  3. suddenly 09.10.2020 22:50 # suddenly
    Суперглор повесится от этой новости.

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  4. electric 09.10.2020 22:45 # electric
    БАРОН!!!

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  5. scholes18 09.10.2020 21:46 # scholes18
    шарлатан.

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  6. kler 09.10.2020 21:17 # kler
    КОРОЛЬ!!!

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