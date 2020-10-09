Виктор Мосес собрался в московский "Спартак"

Виктор Мосес Вингбек "Челси" Виктор Мосес договаривается о переходе в московский "Спартак" на правах аренды с последующим выкупом за 8 миллионов фунтов.

Мосес принадлежит "Челси" с 2012 года, за это время успев побывать уже в пяти различных клубах на права аренды.

Виктор с самого начала понимал, что ему нет места в планах главного тренера "синих" Фрэнка Лэмпарда, но подыскать себе клуб до закрытия трансферного окна не смог.

Тем не менее, для 29-летнего нигерийца сохраняется возможность уехать в страну, где трансферное окно еще открыто. Например, в Россию.

Прежде интересуясь Сержем Орье из "Тоттенхэма" и Кико Феменией из "Уотфорда", теперь "Спартак" обратил внимание на Мосеса, сообщает Daily Mail.

Если сторонам удастся договориться, это ознаменует конец карьеры Мосеса в "Челси", потому что контракт Виктора с лондонским клубом истекает следующим летом.


Метки Мосес, Спартак, Челси

Автор mihajlo   

Дата 09.10.2020 20:00

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  1. lahmatyj 09.10.2020 20:49 # lahmatyj
    Будет ебать бомжей пидерских.

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  2. andrew10 09.10.2020 20:30 # andrew10
    Не в тему от него отказались.
    Удачи Витьку.

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  3. mendieta 09.10.2020 20:21 # mendieta
    В тексте явное противоречие... У кого Спартак собрался выкупать Мозеса за 8 млн, если контракт нигерийца истекает следующим летом?
    Вроде как речь идет о полноценной продаже, а если нет, возможно продлит контракт и уйдет в аренду

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  4. fc-zenit 09.10.2020 20:11 # fc-zenit
    Дебил блеать!

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