Виктор Мосес собрался в московский "Спартак"

Вингбек "Челси" Виктор Мосес договаривается о переходе в московский "Спартак" на правах аренды с последующим выкупом за 8 миллионов фунтов.

Мосес принадлежит "Челси" с 2012 года, за это время успев побывать уже в пяти различных клубах на права аренды.



Виктор с самого начала понимал, что ему нет места в планах главного тренера "синих" Фрэнка Лэмпарда, но подыскать себе клуб до закрытия трансферного окна не смог.



Тем не менее, для 29-летнего нигерийца сохраняется возможность уехать в страну, где трансферное окно еще открыто. Например, в Россию.



Прежде интересуясь Сержем Орье из "Тоттенхэма" и Кико Феменией из "Уотфорда", теперь "Спартак" обратил внимание на Мосеса, сообщает Daily Mail.



Если сторонам удастся договориться, это ознаменует конец карьеры Мосеса в "Челси", потому что контракт Виктора с лондонским клубом истекает следующим летом.