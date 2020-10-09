Виктор Мосес собрался в московский "Спартак"
Вингбек "Челси" Виктор Мосес договаривается о переходе в московский "Спартак" на правах аренды с последующим выкупом за 8 миллионов фунтов.
Мосес принадлежит "Челси" с 2012 года, за это время успев побывать уже в пяти различных клубах на права аренды.
Виктор с самого начала понимал, что ему нет места в планах главного тренера "синих" Фрэнка Лэмпарда, но подыскать себе клуб до закрытия трансферного окна не смог.
Тем не менее, для 29-летнего нигерийца сохраняется возможность уехать в страну, где трансферное окно еще открыто. Например, в Россию.
Прежде интересуясь Сержем Орье из "Тоттенхэма" и Кико Феменией из "Уотфорда", теперь "Спартак" обратил внимание на Мосеса, сообщает Daily Mail.
Если сторонам удастся договориться, это ознаменует конец карьеры Мосеса в "Челси", потому что контракт Виктора с лондонским клубом истекает следующим летом.
09.10.2020 20:00
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Будет ебать бомжей пидерских.
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Не в тему от него отказались.
Удачи Витьку.
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В тексте явное противоречие... У кого Спартак собрался выкупать Мозеса за 8 млн, если контракт нигерийца истекает следующим летом?
Вроде как речь идет о полноценной продаже, а если нет, возможно продлит контракт и уйдет в аренду
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Дебил блеать!
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