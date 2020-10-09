"Челси" запланировал две покупки на следующее лето
Директор "Челси" Марина Грановская и скаутский департамент лондонского клуба уже начали планировать свою активность на летнее трансферное окно 2021 года.
"Синие" впечатляющим образом провели едва закрывшееся окно, инвестировав более 200 миллионов фунтов в укрепление своего состава. Команда Фрэнка Лэмпарда пополнилась Каем Хаверцем, Беном Чилуэллом, Тимо Вернером, Хакимом Зийешем, Эдуаром Менди и Тиаго Силвой.
Однако на "Стэмфорд Бридж" осталось ощущение, что они закрыли не все проблемные позиции, утверждает Football.London.
Неопределенная ситуация с будущим Антонио Рюдигера и тот факт, что контракт Силвы рассчитан всего на один год, подталкивают "Челси" к покупке центрального защитника.
Также Грановская планирует потратиться на полузащитника оборонительного плана, и Лэмпард, вероятно, вновь будет настаивать на кандидатуре Деклана Райса из "Вест Хэма".
09.10.2020 19:00
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Последние комментарии:
На "вход" поработали отлично.
А на "выход" - печально.
Нужно сначала разгрузить состав.
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зачем им переходить к гпенсам, если клуб будет без еврокубков))
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Теперь только точечные закупы делать пополняя и омолажывая состав. Всё верно Марина!
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все происходит как я и предсказывал
Хименес и Райс.
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упомекано и мбаппе в колбасу
сутулого на мороз
маньку - в кабаре
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