"Челси" запланировал две покупки на следующее лето

Фрэнк Лэмпард и Марина Грановская Директор "Челси" Марина Грановская и скаутский департамент лондонского клуба уже начали планировать свою активность на летнее трансферное окно 2021 года.

"Синие" впечатляющим образом провели едва закрывшееся окно, инвестировав более 200 миллионов фунтов в укрепление своего состава. Команда Фрэнка Лэмпарда пополнилась Каем Хаверцем, Беном Чилуэллом, Тимо Вернером, Хакимом Зийешем, Эдуаром Менди и Тиаго Силвой.

Однако на "Стэмфорд Бридж" осталось ощущение, что они закрыли не все проблемные позиции, утверждает Football.London.

Неопределенная ситуация с будущим Антонио Рюдигера и тот факт, что контракт Силвы рассчитан всего на один год, подталкивают "Челси" к покупке центрального защитника.

Также Грановская планирует потратиться на полузащитника оборонительного плана, и Лэмпард, вероятно, вновь будет настаивать на кандидатуре Деклана Райса из "Вест Хэма".


Метки трансферы, Челси

Автор mihajlo   

Дата 09.10.2020 19:00

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  1. andrew10 09.10.2020 20:28 # andrew10
    На "вход" поработали отлично.
    А на "выход" - печально.
    Нужно сначала разгрузить состав.

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  2. gunars 09.10.2020 19:10 # gunars
    зачем им переходить к гпенсам, если клуб будет без еврокубков))

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  3. chelsiukpro 09.10.2020 19:10 # chelsiukpro
    Теперь только точечные закупы делать пополняя и омолажывая состав. Всё верно Марина!

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  4. mr-lamps 09.10.2020 19:04 # mr-lamps
    все происходит как я и предсказывал
    Хименес и Райс.

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  5. superperez101 09.10.2020 19:02 # superperez101
    упомекано и мбаппе в колбасу
    сутулого на мороз
    маньку - в кабаре

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