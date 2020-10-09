"Челси" запланировал две покупки на следующее лето

Директор "Челси" Марина Грановская и скаутский департамент лондонского клуба уже начали планировать свою активность на летнее трансферное окно 2021 года.

"Синие" впечатляющим образом провели едва закрывшееся окно, инвестировав более 200 миллионов фунтов в укрепление своего состава. Команда Фрэнка Лэмпарда пополнилась Каем Хаверцем, Беном Чилуэллом, Тимо Вернером, Хакимом Зийешем, Эдуаром Менди и Тиаго Силвой.



Однако на "Стэмфорд Бридж" осталось ощущение, что они закрыли не все проблемные позиции, утверждает Football.London.



Неопределенная ситуация с будущим Антонио Рюдигера и тот факт, что контракт Силвы рассчитан всего на один год, подталкивают "Челси" к покупке центрального защитника.



Также Грановская планирует потратиться на полузащитника оборонительного плана, и Лэмпард, вероятно, вновь будет настаивать на кандидатуре Деклана Райса из "Вест Хэма".