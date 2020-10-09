Аспиликуэта сообщил, что защитники "Челси" теперь общаются по-французски

Капитан "Челси" Сесар Аспиликуэта рассказал, что основным языком в обороне его команды теперь является французский.

Тиаго Силва — один из нескольких новичков "Челси" в это трансферное окно, и главный тренер "синих" Фрэнк Лэмпард сразу же выразил свое доверие 36-летнему бразильцу, наделив того капитанской повязкой на матч против "Вест Бромвича".



Также Лэмпард признал, что пока Силва не владеет английским, и это заставило партнеров экс-капитана ПСЖ адаптироваться.



"Да, это правда. Между собой мы разговариваем по-французски".



"Я говорю по-французски, как и Тиаго. Естественно, по-французски говорит Курт (Зума). Это хороший способ для нас, чтобы найти общий язык в обороне. Эду (Эдуар Менди) тоже говорит по-французски, так что это лучший способ".



"Мы стараемся как можно больше помогать парням, которые в данный момент не говорят по-английски, но это не проблема для нас. Также Тиаго владеет тем же языком, что и Жоржиньо, поэтому с ним он тоже может разговаривать".



"Мы хотим, чтобы адаптация новых игроков прошла как можно легче, и если нам придется разговаривать в обороне по-французски, пока парни не выучат английский, то это нормально", — сообщил Аспиликуэта официальному веб-сайту "Челси".