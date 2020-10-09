Аспиликуэта сообщил, что защитники "Челси" теперь общаются по-французски
Капитан "Челси" Сесар Аспиликуэта рассказал, что основным языком в обороне его команды теперь является французский.
Тиаго Силва — один из нескольких новичков "Челси" в это трансферное окно, и главный тренер "синих" Фрэнк Лэмпард сразу же выразил свое доверие 36-летнему бразильцу, наделив того капитанской повязкой на матч против "Вест Бромвича".
Также Лэмпард признал, что пока Силва не владеет английским, и это заставило партнеров экс-капитана ПСЖ адаптироваться.
"Да, это правда. Между собой мы разговариваем по-французски".
"Я говорю по-французски, как и Тиаго. Естественно, по-французски говорит Курт (Зума). Это хороший способ для нас, чтобы найти общий язык в обороне. Эду (Эдуар Менди) тоже говорит по-французски, так что это лучший способ".
"Мы стараемся как можно больше помогать парням, которые в данный момент не говорят по-английски, но это не проблема для нас. Также Тиаго владеет тем же языком, что и Жоржиньо, поэтому с ним он тоже может разговаривать".
"Мы хотим, чтобы адаптация новых игроков прошла как можно легче, и если нам придется разговаривать в обороне по-французски, пока парни не выучат английский, то это нормально", — сообщил Аспиликуэта официальному веб-сайту "Челси".
09.10.2020 18:00
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Последние комментарии:
Чилвелл, походу, слегка охуел
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основным языком у них итак всегда был язык.
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Да хоть по Вьетнамски, главное работать над ошибками и искоренить их.
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Не поможет . Сука
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Канте Жиру Англо-Французкая команда :))
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FAPL.ru — Английская Премьер-Лига
Аспиликуэта сообщил, что защитники "Челси" теперь общаются по-французски
Источник: http://fapl.ru/posts/81456/?c=1
Капитан "Челси" Сесар Аспиликуэта рассказал, что основным языком в обороне его команды теперь является английский.
Источник: http://fapl.ru/posts/81456/?c=1
Михайло топ! берёт в рот!
(ответить)
Я так и не понял на каком языке они общаются
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FAPL.ru — Английская Премьер-Лига
Аспиликуэта сообщил, что защитники "Челси" теперь общаются по-казахски
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В синей челсидорской помойке только по-бабуиньи. Традиция.
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админ кретин однозначно
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еще небось канте с ними, парле ву франсе? я-я, натюрлих, ландан из вэ кэпитл оф грейт бритн
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В названии заголовка одно, в начале текста другое, непонятно на каком языке все таки общаются?
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Чурбаны в защите уже на своём балякают)
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Я блять ору, сук
Просто клуб наемников))
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Защита по французки, нападение по немецки, полузащита по английски. Ну всё, теперь титул наш.)))
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