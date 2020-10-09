Аспиликуэта сообщил, что защитники "Челси" теперь общаются по-французски

Сесар Аспиликуэта и Тиаго Силва Капитан "Челси" Сесар Аспиликуэта рассказал, что основным языком в обороне его команды теперь является французский.

Тиаго Силва — один из нескольких новичков "Челси" в это трансферное окно, и главный тренер "синих" Фрэнк Лэмпард сразу же выразил свое доверие 36-летнему бразильцу, наделив того капитанской повязкой на матч против "Вест Бромвича".

Также Лэмпард признал, что пока Силва не владеет английским, и это заставило партнеров экс-капитана ПСЖ адаптироваться.

"Да, это правда. Между собой мы разговариваем по-французски".

"Я говорю по-французски, как и Тиаго. Естественно, по-французски говорит Курт (Зума). Это хороший способ для нас, чтобы найти общий язык в обороне. Эду (Эдуар Менди) тоже говорит по-французски, так что это лучший способ".

"Мы стараемся как можно больше помогать парням, которые в данный момент не говорят по-английски, но это не проблема для нас. Также Тиаго владеет тем же языком, что и Жоржиньо, поэтому с ним он тоже может разговаривать".

"Мы хотим, чтобы адаптация новых игроков прошла как можно легче, и если нам придется разговаривать в обороне по-французски, пока парни не выучат английский, то это нормально", — сообщил Аспиликуэта официальному веб-сайту "Челси".


Метки Аспиликуэта, Силва, Челси

Автор mihajlo   

Дата 09.10.2020 18:00

Количество просмотров Просмотров: 3988

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Последние комментарии:




  1. kos9k 10.10.2020 02:54 # kos9k
    Чилвелл, походу, слегка охуел

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  2. manutd-20champ 09.10.2020 22:32 # manutd-20champ
    основным языком у них итак всегда был язык.

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  3. andrew10 09.10.2020 20:24 # andrew10
    Да хоть по Вьетнамски, главное работать над ошибками и искоренить их.

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  4. chr1s8rown 09.10.2020 18:55 # chr1s8rown
    Не поможет . Сука

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  5. chelsiukpro 09.10.2020 18:55 # chelsiukpro
    Канте Жиру Англо-Французкая команда :))

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  6. geniusss 09.10.2020 18:30 # geniusss
    FAPL.ru — Английская Премьер-Лига
    Аспиликуэта сообщил, что защитники "Челси" теперь общаются по-французски

    Источник: http://fapl.ru/posts/81456/?c=1
    Капитан "Челси" Сесар Аспиликуэта рассказал, что основным языком в обороне его команды теперь является английский.

    Источник: http://fapl.ru/posts/81456/?c=1
    Михайло топ! берёт в рот!

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  7. liverpo0ol 09.10.2020 18:23 # liverpo0ol
    Я так и не понял на каком языке они общаются

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  8. suddenly 09.10.2020 18:21 # suddenly
    FAPL.ru — Английская Премьер-Лига
    Аспиликуэта сообщил, что защитники "Челси" теперь общаются по-казахски

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  9. kukuruzzo 09.10.2020 18:18 # kukuruzzo
    В синей челсидорской помойке только по-бабуиньи. Традиция.

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  10. rah 09.10.2020 18:16 # rah
    админ кретин однозначно

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  11. superperez101 09.10.2020 18:14 # superperez101
    еще небось канте с ними, парле ву франсе? я-я, натюрлих, ландан из вэ кэпитл оф грейт бритн

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  12. saladdin81 09.10.2020 18:14 # saladdin81
    В названии заголовка одно, в начале текста другое, непонятно на каком языке все таки общаются?

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  13. element-ekb 09.10.2020 18:07 # element-ekb
    Чурбаны в защите уже на своём балякают)

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  14. mikkiynwa 09.10.2020 18:05 # mikkiynwa
    Я блять ору, сук

    Просто клуб наемников))

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  15. sexan 09.10.2020 18:03 # sexan
    Защита по французки, нападение по немецки, полузащита по английски. Ну всё, теперь титул наш.)))

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