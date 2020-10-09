Анчелотти признан Тренером Месяца в Премьер-Лиге

Карло Анчелотти Карло Анчелотти из "Эвертона" был признан лучшим тренером в Премьер-Лиге по итогам сентября.

Впечатляющая результативность нападающего Доминика Калверт-Левина, ставшего Игроком Месяца, помогла "ирискам" выиграть все три своих матча в сентябре.

В прошлом месяце подопечные Анчелотти последовательно победил "Тоттенхэм" (0:1), "Вест Бромвич" (5:2) и "Кристал Пэлас" (1:2), благодаря чему захватил лидерство в турнирной таблице.

В борьбе за престижную индивидуальную награду Анчелотти опередил Юргена Клоппа из "Ливерпуля", Брендана Роджерса из "Лестера" и Дина Смита из "Астон Виллы".

Стоит отметить, что это уже четвертое звание Тренера Месяца для 61-летнего итальянца, который предыдущий раз брал эту награду еще в апреле 2011, возглавляя "Челси".

"Я очень доволен. Это отличное достижение. Я должен разделить его со своей командой и своими игроками. Мы очень хорошо стартовали, надеемся продолжить в том же духе и снова завоевать эту награду", — сообщил Анчелотти.


Метки Анчелотти, награды, Премьер-Лига, тренеры, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 09.10.2020 17:00

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  1. chelsealondon 09.10.2020 22:48 # chelsealondon
    Наши воспитанники топари конечно...молодцы...

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  2. andrew10 09.10.2020 20:22 # andrew10
    Очень рад за ПапоКарло.

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  3. seregaball 09.10.2020 17:26 # seregaball
    Следующая игра с соседями через парк

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