Чилуэлл не сыграет за сборную Англии против Бельгии

Защитник "Челси" Бен Чилуэлл пропустит матч сборной Англии против Бельгии в рамках Лиги Наций в ближайшее воскресенье.

Напомним, Чилуэлл, его одноклубник Тэмми Абрахэм и вингер дортмундской "Боруссии" Джейдон Санчо были временно отлучены от партнеров по национальной команде из-за участия в вечеринке в минувшую субботу.



После победы 3:0 над Уэльсом в товарищеском матче накануне главный тренер англичан Гарет Саутгейт подтвердил, что трое перечисленных игроков будут доступны в воскресенье, если сдадут обязательный тест на коронавирус в пятницу.



Как сообщает Sky Sports, Абрахэм и Санчо сдали пробы и дожидаются результатов, а вот Чилуэлл подхватил болезнь, не связанную с COVID-19.



Таким образом, Бен не сыграет с Бельгией, и в ближайшие дни штаб Саутгейта решит, останется ли защитник на матч против Дании в среду.