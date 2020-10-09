Ауар не расстроился из-за сорвавшегося перехода в "Арсенал"

Уссем Ауар Полузащитник "Лиона" Уссем Ауар заявил, что ничуть не расстроился из-за сорвавшегося перехода в "Арсенал".

Перед тем, как купить Томаса Партея из "Атлетико", "Арсенал" активно прорабатывал вариант с Ауаром и сделал минимум два предложения по игроку сборной Франции.

По информации ESPN, сделка по Уссему сорвалась из-за жадности Браима Ауара — брат и агент звезды "Лиона" потребовал комиссионные в 10 миллионов фунтов.

Как бы то ни было, 22-летний француз счастлив продолжать выступать за "Лион", с которым он надеется вернуться в Лигу Чемпионов.

"Конечно, я задавал себе необходимые вопросы (насчет ухода)".

"Я собираюсь провести отличный сезон со своим клубом и добрать очки, которые мы потеряли. Мы постараемся выступить как можно лучше и вернуть клуб на правильное место — в европейскую элиту".

"Расстроен ли я? Наоборот. Думаю, я в клубе, который люблю, я со своими друзьями и своей семьей".

"Так что меня все устраивает здесь, и это мотивирует меня еще сильнее, чтобы провести хороший сезон и вернуть клуб на ведущие позиции во Франции", — цитирует Ауара talkSPORT.


Метки Арсенал, Ауар, Лион

Автор mihajlo   

Дата 09.10.2020 15:00

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  1. pokersanogo 09.10.2020 15:57 # pokersanogo
    Уже была похожая новость. Думаю, будь клуб настойчивее, трансфер бы состоялся. Без креативного ПЗ будет нелегко, посмотрим, на что горазд Себальос.

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  2. wengerrrro 09.10.2020 15:50 # wengerrrro
    думаю он хотел бы перейти.
    Лион даже в ЛЕ не попал, да? куле ему там делать

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  3. unclearness 09.10.2020 15:43 # unclearness
    Где Арсенальская псина чолче88?? Можешь подать голос!

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