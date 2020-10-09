Ауар не расстроился из-за сорвавшегося перехода в "Арсенал"
Полузащитник "Лиона" Уссем Ауар заявил, что ничуть не расстроился из-за сорвавшегося перехода в "Арсенал".
Перед тем, как купить Томаса Партея из "Атлетико", "Арсенал" активно прорабатывал вариант с Ауаром и сделал минимум два предложения по игроку сборной Франции.
По информации ESPN, сделка по Уссему сорвалась из-за жадности Браима Ауара — брат и агент звезды "Лиона" потребовал комиссионные в 10 миллионов фунтов.
Как бы то ни было, 22-летний француз счастлив продолжать выступать за "Лион", с которым он надеется вернуться в Лигу Чемпионов.
"Конечно, я задавал себе необходимые вопросы (насчет ухода)".
"Я собираюсь провести отличный сезон со своим клубом и добрать очки, которые мы потеряли. Мы постараемся выступить как можно лучше и вернуть клуб на правильное место — в европейскую элиту".
"Расстроен ли я? Наоборот. Думаю, я в клубе, который люблю, я со своими друзьями и своей семьей".
"Так что меня все устраивает здесь, и это мотивирует меня еще сильнее, чтобы провести хороший сезон и вернуть клуб на ведущие позиции во Франции", — цитирует Ауара talkSPORT.
09.10.2020 15:00
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Последние комментарии:
Уже была похожая новость. Думаю, будь клуб настойчивее, трансфер бы состоялся. Без креативного ПЗ будет нелегко, посмотрим, на что горазд Себальос.
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думаю он хотел бы перейти.
Лион даже в ЛЕ не попал, да? куле ему там делать
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Где Арсенальская псина чолче88?? Можешь подать голос!
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