Ауар не расстроился из-за сорвавшегося перехода в "Арсенал"

Полузащитник "Лиона" Уссем Ауар заявил, что ничуть не расстроился из-за сорвавшегося перехода в "Арсенал".

Перед тем, как купить Томаса Партея из "Атлетико", "Арсенал" активно прорабатывал вариант с Ауаром и сделал минимум два предложения по игроку сборной Франции.



По информации ESPN, сделка по Уссему сорвалась из-за жадности Браима Ауара — брат и агент звезды "Лиона" потребовал комиссионные в 10 миллионов фунтов.



Как бы то ни было, 22-летний француз счастлив продолжать выступать за "Лион", с которым он надеется вернуться в Лигу Чемпионов.



"Конечно, я задавал себе необходимые вопросы (насчет ухода)".



"Я собираюсь провести отличный сезон со своим клубом и добрать очки, которые мы потеряли. Мы постараемся выступить как можно лучше и вернуть клуб на правильное место — в европейскую элиту".



"Расстроен ли я? Наоборот. Думаю, я в клубе, который люблю, я со своими друзьями и своей семьей".



"Так что меня все устраивает здесь, и это мотивирует меня еще сильнее, чтобы провести хороший сезон и вернуть клуб на ведущие позиции во Франции", — цитирует Ауара talkSPORT.