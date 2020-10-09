Груич предсказывает конец карьеры Адриана в "Ливерпуле"
Полузащитник Марко Груич, который все еще принадлежит "Ливерпулю", предположил, что голкипер Адриан поставил крест на своей карьере в мерсисайдском клубе.
Напомним, унизительное поражение "Ливерпуля" от "Астон Виллы" со счетом 7:2 в прошлый уикенд началось с того, что Адриан просто подарил гол Олли Уоткинсу, допустив грубейшую ошибку с пасом на Джо Гомеса.
Груич, который на днях отбыл в аренду в "Порту", убежден, что это было последнее появление испанца на воротах "Ливерпуля".
"В первых двух матчах его (Уоткинса) совершенно не было видно, и я поступил нетерпеливо, убрав его из своей команды в фэнтези... Остальное — история".
"Вероятно, этим также окончилась карьера Адриана в "Ливерпуле", — написал Груич в инстаграме.
09.10.2020 14:00
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Последние комментарии:
каким вообще долбоебом надо было быть чтобы подписать этого хуесоса испанского в команду.
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Ну зная Клоппа и то как он иногда реагирует,вполне допускаю вариант " Кариус".
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Вообще не понимаю, чего это все ополчились на Адриана. Он виноват только в первом голе, в остальном там или удары в девятину, которые дефы не закрыли, или выходы один на один (привет тем же дефам), ну или когда эти стойки деревянные (опять они же) просто мячи подправляли в свои ворота. Видимо, тут дело в психологии. Гораздо проще найти одного козла отпущения, чем признать, что дефы, на которые они все надрачивали, просто пустое место. Что полузащитники пропускали быстрые контратаки только в путь и т.д.
Но - да, давайте свалим всё на вратаря и сделаем вид, что больше ничего и не было.
ПС Кстати, Клопп хорошо сказал после матча, что если мы пропускаем с рикошета три раза, то это уже не случайность, а из-за того, что мы удары не закрываем правильно.
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твоей карьере в Ливерпуле тож вряд ли что светит, но дыркача подколол норм:)
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вроде как Батленд на всех парах мчит в Ливерпуль!
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Лол, кто такой этот сморчок, чтоб давать свои заключения на этот вопрос? Еще вопрос чья карьера в лфк раньше закончится.
Вопиющая непрофессиональность.
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