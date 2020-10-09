Груич предсказывает конец карьеры Адриана в "Ливерпуле"

Адриан Полузащитник Марко Груич, который все еще принадлежит "Ливерпулю", предположил, что голкипер Адриан поставил крест на своей карьере в мерсисайдском клубе.

Напомним, унизительное поражение "Ливерпуля" от "Астон Виллы" со счетом 7:2 в прошлый уикенд началось с того, что Адриан просто подарил гол Олли Уоткинсу, допустив грубейшую ошибку с пасом на Джо Гомеса.

Груич, который на днях отбыл в аренду в "Порту", убежден, что это было последнее появление испанца на воротах "Ливерпуля".

"В первых двух матчах его (Уоткинса) совершенно не было видно, и я поступил нетерпеливо, убрав его из своей команды в фэнтези... Остальное — история".

"Вероятно, этим также окончилась карьера Адриана в "Ливерпуле", — написал Груич в инстаграме.


Метки Адриан, Груич, Ливерпуль

Автор mihajlo   

Дата 09.10.2020 14:00

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Последние комментарии:




  1. hammersmith 09.10.2020 16:59 # hammersmith
    каким вообще долбоебом надо было быть чтобы подписать этого хуесоса испанского в команду.

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  2. noi39 09.10.2020 15:35 # noi39
    Ну зная Клоппа и то как он иногда реагирует,вполне допускаю вариант " Кариус".

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  3. lampard78 09.10.2020 15:06 # lampard78
    Вообще не понимаю, чего это все ополчились на Адриана. Он виноват только в первом голе, в остальном там или удары в девятину, которые дефы не закрыли, или выходы один на один (привет тем же дефам), ну или когда эти стойки деревянные (опять они же) просто мячи подправляли в свои ворота. Видимо, тут дело в психологии. Гораздо проще найти одного козла отпущения, чем признать, что дефы, на которые они все надрачивали, просто пустое место. Что полузащитники пропускали быстрые контратаки только в путь и т.д.
    Но - да, давайте свалим всё на вратаря и сделаем вид, что больше ничего и не было.
    ПС Кстати, Клопп хорошо сказал после матча, что если мы пропускаем с рикошета три раза, то это уже не случайность, а из-за того, что мы удары не закрываем правильно.

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  4. alexomck 09.10.2020 14:18 # alexomck
    твоей карьере в Ливерпуле тож вряд ли что светит, но дыркача подколол норм:)

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  5. scauzer11 09.10.2020 14:17 # scauzer11
    вроде как Батленд на всех парах мчит в Ливерпуль!

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  6. gerrard08 09.10.2020 14:11 # gerrard08
    Лол, кто такой этот сморчок, чтоб давать свои заключения на этот вопрос? Еще вопрос чья карьера в лфк раньше закончится.
    Вопиющая непрофессиональность.

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