Груич предсказывает конец карьеры Адриана в "Ливерпуле"

Полузащитник Марко Груич, который все еще принадлежит "Ливерпулю", предположил, что голкипер Адриан поставил крест на своей карьере в мерсисайдском клубе.

Напомним, унизительное поражение "Ливерпуля" от "Астон Виллы" со счетом 7:2 в прошлый уикенд началось с того, что Адриан просто подарил гол Олли Уоткинсу, допустив грубейшую ошибку с пасом на Джо Гомеса.



Груич, который на днях отбыл в аренду в "Порту", убежден, что это было последнее появление испанца на воротах "Ливерпуля".



"В первых двух матчах его (Уоткинса) совершенно не было видно, и я поступил нетерпеливо, убрав его из своей команды в фэнтези... Остальное — история".



"Вероятно, этим также окончилась карьера Адриана в "Ливерпуле", — написал Груич в инстаграме.