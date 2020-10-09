Калверт-Левин — лучший игрок Премьер-Лиги в сентябре

Нападающий "Эвертона" Доминик Калверт-Левин был признан лучшим игроком Премьер-Лиги по итогам сентября.

23-летний Калверт-Левин в превосходной форме начал новый сезон, забив пять голов в течение сентября. Это позволило "Эвертону" выиграть три своих первых матча Премьер-Лиги — впервые с кампании 1993/94.



Доминик начал сентябрь с победного гола против "Тоттенхэма", затем разразился хет-триком против "Вест Бромвича" и, наконец, открыл счет в противостоянии с "Кристал Пэлас".



Калверт-Левин, за свою результативность получивший вызов в сборную Англии, стал первым представителем "Эвертона", признанным Игроком Месяца в Премьер-Лиге, со времен Ромелу Лукаку в марте 2017.



Помимо Доминика, в этом месяце на звание лучшего игрока также претендовали Хамес Родригес, Патрик Бэмфорд, Тимоти Кастань, Харри Кейн, Тарик Лэмпти, Садио Мане и Джейми Варди.