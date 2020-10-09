Калверт-Левин — лучший игрок Премьер-Лиги в сентябре

Доминик Калверт-Левин Нападающий "Эвертона" Доминик Калверт-Левин был признан лучшим игроком Премьер-Лиги по итогам сентября.

23-летний Калверт-Левин в превосходной форме начал новый сезон, забив пять голов в течение сентября. Это позволило "Эвертону" выиграть три своих первых матча Премьер-Лиги — впервые с кампании 1993/94.

Доминик начал сентябрь с победного гола против "Тоттенхэма", затем разразился хет-триком против "Вест Бромвича" и, наконец, открыл счет в противостоянии с "Кристал Пэлас".

Калверт-Левин, за свою результативность получивший вызов в сборную Англии, стал первым представителем "Эвертона", признанным Игроком Месяца в Премьер-Лиге, со времен Ромелу Лукаку в марте 2017.

Помимо Доминика, в этом месяце на звание лучшего игрока также претендовали Хамес Родригес, Патрик Бэмфорд, Тимоти Кастань, Харри Кейн, Тарик Лэмпти, Садио Мане и Джейми Варди.


Метки Калверт-Левин, награды, Премьер-Лига, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 09.10.2020 13:35

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  1. liverbro 09.10.2020 16:22 # liverbro
    Заслужил

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  2. noi39 09.10.2020 15:37 # noi39
    По мне Лэмпти ещё лучше засветился.

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  3. kukuruzzo 09.10.2020 14:33 # kukuruzzo
    Очень крут.

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  4. noel-gitman 09.10.2020 13:38 # noel-gitman
    Анчи топ. Эвертон играет

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