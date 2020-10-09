"Арсенал" собирается отправить Салиба в аренду в Чемпионшип
"Арсенал" работает над сделкой, которая позволит защитнику Вильяму Салиба уйти в один из клубов Чемпионшипа на правах аренды.
Целиком проведя с "Арсеналом" предсезонную подготовку, в этой кампании Салиба еще не сыграл ни минуты и не попал в заявку "канониров" на Лигу Европы.
Перед закрытием трансферного окна Вильям едва не вернулся в "Сент-Этьен", однако сделка сорвалась в последний момент, и французский клуб поспешил обвинить в этом коллег из Лондона.
Тем не менее, 19-летний француз все еще может покинуть "Эмирейтс", благо клубы Премьер-Лиги имеют возможность осуществлять трансферы с представителями Футбольной Лиги до 16 октября.
Как сообщает Goal, сразу несколько клубов Чемпионшипа, включая финалиста последнего плей-офф "Брентфорд", проявили интерес к тому, чтобы взять Салиба на сезон 2020/21, и в данный момент "Арсенал" находится в процессе определения лучшего варианта для Вильяма, сыгравшего только 15 матчей в прошлой кампании Лиги 1 из-за двух серьезных травм.
09.10.2020 13:00
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фз, за его будущее при Артете, пасса нет.
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правильно, пусть мясом обрастет бистяра.
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Артете явно виднее, чем нам. 19 летних цз играющих в основе не так много в мире, поэтому пускай набирается опыта в англии.
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Вуахахах))))
А заднеприводные гейгуннеры неистово дрочили на это днище))
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