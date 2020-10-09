"Арсенал" собирается отправить Салиба в аренду в Чемпионшип

"Арсенал" работает над сделкой, которая позволит защитнику Вильяму Салиба уйти в один из клубов Чемпионшипа на правах аренды.

Целиком проведя с "Арсеналом" предсезонную подготовку, в этой кампании Салиба еще не сыграл ни минуты и не попал в заявку "канониров" на Лигу Европы.



Перед закрытием трансферного окна Вильям едва не вернулся в "Сент-Этьен", однако сделка сорвалась в последний момент, и французский клуб поспешил обвинить в этом коллег из Лондона.



Тем не менее, 19-летний француз все еще может покинуть "Эмирейтс", благо клубы Премьер-Лиги имеют возможность осуществлять трансферы с представителями Футбольной Лиги до 16 октября.



Как сообщает Goal, сразу несколько клубов Чемпионшипа, включая финалиста последнего плей-офф "Брентфорд", проявили интерес к тому, чтобы взять Салиба на сезон 2020/21, и в данный момент "Арсенал" находится в процессе определения лучшего варианта для Вильяма, сыгравшего только 15 матчей в прошлой кампании Лиги 1 из-за двух серьезных травм.