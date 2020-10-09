"Арсенал" собирается отправить Салиба в аренду в Чемпионшип

Вильям Салиба "Арсенал" работает над сделкой, которая позволит защитнику Вильяму Салиба уйти в один из клубов Чемпионшипа на правах аренды.

Целиком проведя с "Арсеналом" предсезонную подготовку, в этой кампании Салиба еще не сыграл ни минуты и не попал в заявку "канониров" на Лигу Европы.

Перед закрытием трансферного окна Вильям едва не вернулся в "Сент-Этьен", однако сделка сорвалась в последний момент, и французский клуб поспешил обвинить в этом коллег из Лондона.

Тем не менее, 19-летний француз все еще может покинуть "Эмирейтс", благо клубы Премьер-Лиги имеют возможность осуществлять трансферы с представителями Футбольной Лиги до 16 октября.

Как сообщает Goal, сразу несколько клубов Чемпионшипа, включая финалиста последнего плей-офф "Брентфорд", проявили интерес к тому, чтобы взять Салиба на сезон 2020/21, и в данный момент "Арсенал" находится в процессе определения лучшего варианта для Вильяма, сыгравшего только 15 матчей в прошлой кампании Лиги 1 из-за двух серьезных травм.


Метки Арсенал, Салиба

Автор mihajlo   

Дата 09.10.2020 13:00

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  1. alexomck 09.10.2020 13:47 # alexomck
    фз, за его будущее при Артете, пасса нет.

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  2. mixmaster 09.10.2020 13:35 # mixmaster
    правильно, пусть мясом обрастет бистяра.

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  3. wengerrrro 09.10.2020 13:11 # wengerrrro
    Артете явно виднее, чем нам. 19 летних цз играющих в основе не так много в мире, поэтому пускай набирается опыта в англии.

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  4. chelsea88 09.10.2020 13:02 # chelsea88
    Вуахахах))))
    А заднеприводные гейгуннеры неистово дрочили на это днище))

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