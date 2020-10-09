Защитник "Манчестер Юнайтед" Эрик Байи развеял опасения насчет травмы, которую он получил в товарищеском матче сборной Кот-д'Ивуара против Бельгии.

Байи был заменен на 70-й минуте товарищеского матча ивуарийской сборной в четверг вечером (1:1), что стало тревожным сигналом для фанатов "Юнайтед", которые прекрасно осведомлены о склонности Эрика к травмам.



Однако 26-летний Байи, составивший пару Харри Магуайру в центре обороны "Юнайтед" во время матча Премьер-Лиги против "Тоттенхэма", вовсе не собирается задерживаться в лазарете.



"Спасибо вам, что переживаете насчет меня, но в я порядке, это просто усталость. Хорошего вечера всем вам, и пусть Бог бережет вас. Поздравляю свою команду с матчем против первой сборной из рейтинга ФИФА", — написал Байи в инстаграме.