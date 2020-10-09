Ривалдо ожидает борьбы за титул от "Арсенала" и "Тоттенхэма"

Легенда бразильского футбола Ривалдо ожидает, что "Арсенал" и "Тоттенхэм" поспорят за титул Премьер-Лиги в этом сезоне.

Прошлую кампанию "канониры" и "шпоры" завершили только на восьмой и шестой позициях, соответственно. Однако оба лондонских клуба плодотворно поработали на трансферном рынке, совершив ряд серьезных приобретений.



"Арсенал" и "Тоттенхэм" очень достойно смотрятся на старте нового сезона, и попадание в топ-4 Премьер-Лиги — это минимальное ожидание Ривалдо в отношении этих двух клубов.



"Тоттенхэм" и "Арсенал" совершили хорошие приобретения и хорошо стартовали в Премьер-Лиге".



"Исходя из того, что мы пока что видели, я ожидаю большой борьбы за титул с участием шести-семи клубов".



"Это будет очень интересный сезон в Англии, и два этих лондонских клуба выглядят хорошо оснащенными, чтобы побороться за титул или, как минимум, финишировать в топ-4", — сообщил Ривалдо Befair.