Ривалдо ожидает борьбы за титул от "Арсенала" и "Тоттенхэма"

Сон Хен Мин и Дани Себальос Легенда бразильского футбола Ривалдо ожидает, что "Арсенал" и "Тоттенхэм" поспорят за титул Премьер-Лиги в этом сезоне.

Прошлую кампанию "канониры" и "шпоры" завершили только на восьмой и шестой позициях, соответственно. Однако оба лондонских клуба плодотворно поработали на трансферном рынке, совершив ряд серьезных приобретений.

"Арсенал" и "Тоттенхэм" очень достойно смотрятся на старте нового сезона, и попадание в топ-4 Премьер-Лиги — это минимальное ожидание Ривалдо в отношении этих двух клубов.

"Тоттенхэм" и "Арсенал" совершили хорошие приобретения и хорошо стартовали в Премьер-Лиге".

"Исходя из того, что мы пока что видели, я ожидаю большой борьбы за титул с участием шести-семи клубов".

"Это будет очень интересный сезон в Англии, и два этих лондонских клуба выглядят хорошо оснащенными, чтобы побороться за титул или, как минимум, финишировать в топ-4", — сообщил Ривалдо Befair.


Метки Арсенал, Премьер-Лига, Ривалдо, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 09.10.2020 11:00

Количество просмотров Просмотров: 2047

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. godlike 09.10.2020 13:03 # godlike
    легенда бунедкора как никак

    (ответить)

  2. mixmaster 09.10.2020 12:31 # mixmaster
    про титул он загнул, кнеш, но в топ4 должны канониры быть

    (ответить)

  3. yamateh 09.10.2020 12:23 # yamateh
    Ривалдо: А еще Пахтакор выиграет кубок, мой прогноз такой, да!

    (ответить)

  4. beatles-red 09.10.2020 11:36 # beatles-red
    А как же Кристал Пэлас и Ордабасы?

    (ответить)

  5. chelsea88 09.10.2020 11:31 # chelsea88
    Никчёмеый гейклуб аснл в середине таблицы будут болтаться.

    (ответить)

  6. kanoniru-poker 09.10.2020 11:26 # kanoniru-poker
    Все решится в матчах с середняками

    (ответить)

  7. noel-gitman 09.10.2020 11:13 # noel-gitman
    Ливерпуль, МС точно в четверке. Отсальные по лотерее

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: