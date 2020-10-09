Ривалдо ожидает борьбы за титул от "Арсенала" и "Тоттенхэма"
Легенда бразильского футбола Ривалдо ожидает, что "Арсенал" и "Тоттенхэм" поспорят за титул Премьер-Лиги в этом сезоне.
Прошлую кампанию "канониры" и "шпоры" завершили только на восьмой и шестой позициях, соответственно. Однако оба лондонских клуба плодотворно поработали на трансферном рынке, совершив ряд серьезных приобретений.
"Арсенал" и "Тоттенхэм" очень достойно смотрятся на старте нового сезона, и попадание в топ-4 Премьер-Лиги — это минимальное ожидание Ривалдо в отношении этих двух клубов.
"Тоттенхэм" и "Арсенал" совершили хорошие приобретения и хорошо стартовали в Премьер-Лиге".
"Исходя из того, что мы пока что видели, я ожидаю большой борьбы за титул с участием шести-семи клубов".
"Это будет очень интересный сезон в Англии, и два этих лондонских клуба выглядят хорошо оснащенными, чтобы побороться за титул или, как минимум, финишировать в топ-4", — сообщил Ривалдо Befair.
09.10.2020 11:00
Просмотров: 2047
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
легенда бунедкора как никак
(ответить)
про титул он загнул, кнеш, но в топ4 должны канониры быть
(ответить)
Ривалдо: А еще Пахтакор выиграет кубок, мой прогноз такой, да!
(ответить)
А как же Кристал Пэлас и Ордабасы?
(ответить)
Никчёмеый гейклуб аснл в середине таблицы будут болтаться.
(ответить)
Все решится в матчах с середняками
(ответить)
Ливерпуль, МС точно в четверке. Отсальные по лотерее
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий