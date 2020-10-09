Кин: "Эти игроки бросят Оле под автобус, как бросили Моуриньо"

Бывший капитан "Манчестер Юнайтед" Рой Кин предсказал увольнение главного тренера "красных дьяволов" Оле Гуннара Сульшера.

В прошлое воскресенье "Юнайтед" унизительно проиграл "Тоттенхэму" на "Олд Траффорд", всего лишь во второй раз в истории Премьер-Лиги пропустив шесть голов дома.



Таким образом, новый сезон Премьер-Лиги "дьяволы" начали с двух поражений и совершенно случайной победы, и в первую очередь Кин винит в этом игроков.



"Я говорю это уже 12 месяцев или года полтора... Они сыграли позорным образом против "Тоттенхэма". У всех нас бывают плохие дни в футболе. Но некоторые игроки позорят эмблему "Манчестер Юнайтед".



"Это позор. Слишком много обманщиков, и в конце концов это будет стоить Оле работы. Эти игроки, которыми он обладает, бросили предыдущего тренера (Жозе Моуриньо), под автобус, и они сделают то же самое с Оле", — сообщил Кин в эфире ITV.