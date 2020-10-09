Кин: "Эти игроки бросят Оле под автобус, как бросили Моуриньо"

Оле Гуннар Сульшер Бывший капитан "Манчестер Юнайтед" Рой Кин предсказал увольнение главного тренера "красных дьяволов" Оле Гуннара Сульшера.

В прошлое воскресенье "Юнайтед" унизительно проиграл "Тоттенхэму" на "Олд Траффорд", всего лишь во второй раз в истории Премьер-Лиги пропустив шесть голов дома.

Таким образом, новый сезон Премьер-Лиги "дьяволы" начали с двух поражений и совершенно случайной победы, и в первую очередь Кин винит в этом игроков.

"Я говорю это уже 12 месяцев или года полтора... Они сыграли позорным образом против "Тоттенхэма". У всех нас бывают плохие дни в футболе. Но некоторые игроки позорят эмблему "Манчестер Юнайтед".

"Это позор. Слишком много обманщиков, и в конце концов это будет стоить Оле работы. Эти игроки, которыми он обладает, бросили предыдущего тренера (Жозе Моуриньо), под автобус, и они сделают то же самое с Оле", — сообщил Кин в эфире ITV.


Метки Кин, Манчестер Юнайтед, Сульшер

Автор mihajlo   

Дата 09.10.2020 10:00

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Последние комментарии:




  1. vav 09.10.2020 15:48 # vav
    проблема не в игроках, а в тренере. он откровенно слабый тренер, не для топ клуба.сульшер не умеет позиционно атаковать, а значит он не подходит для топ клубов. его удел контратака с командами среднего уровня эвертон,астон вилла, ньюкасл и им подобные.

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  2. lfc-in-my-heart 09.10.2020 12:21 # lfc-in-my-heart
    Погбецо свою миссию по развалу помойки выполняет как и нужно! Красава!

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  3. dilfay92 09.10.2020 12:05 # dilfay92
    Да точно!!!

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  4. masta 09.10.2020 11:22 # masta
    Игроки бросили Мавра под его же автобус

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  5. superperez101 09.10.2020 11:08 # superperez101
    но в мю же в центре играет фернандеш, который пришел и навел порядок

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  6. lfcynwa 09.10.2020 11:02 # lfcynwa
    Вуди живи вечно и оставайся на той же должности!

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  7. breadpeat 09.10.2020 11:02 # breadpeat
    Погба конечно пока...

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  8. noel-gitman 09.10.2020 10:28 # noel-gitman
    У МЮ пол состава туристы, играющие за ЗП и только. Покупают топ игроков с неправильной психологией. Купили Магуайра, который ментально слаб, простой бычок. Кавани, который клуб ищет после МЮ и другие. Оле не сделает этих балбесов командой. Зажмется. Невозможно из наемников сделать команду. Он не исключителен, как Пеп. У МЮ много проблем и прежде всего игроки. Оле правильный список составил:Грилиш, Упомекано. Игроки, которые могли носить МЮ под сердецем.

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  9. empry 09.10.2020 10:05 # empry
    Оле сам виноват. Нет яиц выкинуть никакущего Погба из состава. Именно из-за него последние четыре игры у МЮ тупо нет центра. Если он хочет, чтобы француз набирал форму, пусть это делает за матчи резерва или в играх КАЛ, а не подставляет своих партнеров своим убогим футболом на старте сезоне.

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