Кавани готов сразу начать играть за "Юнайтед"

Несмотря на длительное отсутствие игровой практики, нападающий Эдинсон Кавани находится в прекрасной физической форме и будет готов сразу начать играть за "Манчестер Юнайтед".

Как известно, Кавани покинул ПСЖ, не дожидаясь окончания прошлого сезона. Все это время Эдинсон находился без клуба, лишь в минувший понедельник заключив однолетний контракт с "Юнайтед".



Начиная с минувшего воскресенья, Кавани отбывает 14-дневный карантин, однако 33-летний уругваец не теряет время даром и стремится улучшить свою и без того впечатляющую форму.



"У него нет жира, одни мышцы. Он словно греческий бог".



"Доля жира в его организме потрясает. Он в форме, силен и удивителен в воздухе. Он бегает словно маньяк", — цитирует свой источник The Athletic.



