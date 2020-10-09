Кавани готов сразу начать играть за "Юнайтед"
Несмотря на длительное отсутствие игровой практики, нападающий Эдинсон Кавани находится в прекрасной физической форме и будет готов сразу начать играть за "Манчестер Юнайтед".
Как известно, Кавани покинул ПСЖ, не дожидаясь окончания прошлого сезона. Все это время Эдинсон находился без клуба, лишь в минувший понедельник заключив однолетний контракт с "Юнайтед".
Начиная с минувшего воскресенья, Кавани отбывает 14-дневный карантин, однако 33-летний уругваец не теряет время даром и стремится улучшить свою и без того впечатляющую форму.
"У него нет жира, одни мышцы. Он словно греческий бог".
"Доля жира в его организме потрясает. Он в форме, силен и удивителен в воздухе. Он бегает словно маньяк", — цитирует свой источник The Athletic.
09.10.2020 09:00
Просмотров: 2115
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Чего не отнять у Кавани, так это огромный профессионализм и трудолюбие. В этом плане он чем-то напоминает Роналду. В теории должен вывести игру Марсьяля и Рэшфорда на новый уровень, ведь бомбардир он от бога.
(ответить)
01.02.2020 11:32 #
qwerd
40 голов в 100 матчах в АПЛ, особенно за слабый клуб это не хуже статистики того же Левандовского и Ибрагимовича. Обычно нападающие забивают в среднем 30 голов.
Источник: http://fapl.ru/posts/76400/?c=1
Именно так лимонили друг дружке ебанатики днарика, когда МЮ подписал невероятного форварда Одиона ИгалО
(ответить)
прошёл краткий курс нырков в штрафной? :)
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий