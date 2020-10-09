Кавани готов сразу начать играть за "Юнайтед"

Эдинсон Кавани Несмотря на длительное отсутствие игровой практики, нападающий Эдинсон Кавани находится в прекрасной физической форме и будет готов сразу начать играть за "Манчестер Юнайтед".

Как известно, Кавани покинул ПСЖ, не дожидаясь окончания прошлого сезона. Все это время Эдинсон находился без клуба, лишь в минувший понедельник заключив однолетний контракт с "Юнайтед".

Начиная с минувшего воскресенья, Кавани отбывает 14-дневный карантин, однако 33-летний уругваец не теряет время даром и стремится улучшить свою и без того впечатляющую форму.

"У него нет жира, одни мышцы. Он словно греческий бог".

"Доля жира в его организме потрясает. Он в форме, силен и удивителен в воздухе. Он бегает словно маньяк", — цитирует свой источник The Athletic.


Метки Кавани, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 09.10.2020 09:00

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Последние комментарии:




  1. empry 09.10.2020 10:16 # empry
    Чего не отнять у Кавани, так это огромный профессионализм и трудолюбие. В этом плане он чем-то напоминает Роналду. В теории должен вывести игру Марсьяля и Рэшфорда на новый уровень, ведь бомбардир он от бога.

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  2. vyrentz 09.10.2020 09:56 # vyrentz
    01.02.2020 11:32 #
    qwerd

    40 голов в 100 матчах в АПЛ, особенно за слабый клуб это не хуже статистики того же Левандовского и Ибрагимовича. Обычно нападающие забивают в среднем 30 голов.

    Источник: http://fapl.ru/posts/76400/?c=1

    Именно так лимонили друг дружке ебанатики днарика, когда МЮ подписал невероятного форварда Одиона ИгалО

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  3. alexomck 09.10.2020 09:53 # alexomck
    прошёл краткий курс нырков в штрафной? :)

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