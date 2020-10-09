Голкипер "Челси" Эдуар Менди получил травму в сборной Сенегала и досрочно вернулся в расположение своего клуба.

После своего перехода из "Ренна" за 22 миллиона фунтов Менди успел принять участие в проигранном "синими" по пенальти матче Кубка Лиги против "Тоттенхэма", а также в победе 4:0 над "Кристал Пэлас" в рамках Премьер-Лиги.



После международного перерыва команду Фрэнка Лэмпарда ожидает домашний матч против "Саутгемптона", и участие в нем Эдуара теперь находится под вопросом.



Как сообщает BBC, Менди повредил свое правое бедро во время тренировки сборной Сенегала в среду. Посетив госпиталь в Рабате, 28-летний голкипер улетел назад в Лондон и, таким образом, пропустит товарищеский матч против Марокко в пятницу вечером.