Эдуар Менди получил травму в сборной Сенегала
Голкипер "Челси" Эдуар Менди получил травму в сборной Сенегала и досрочно вернулся в расположение своего клуба.
После своего перехода из "Ренна" за 22 миллиона фунтов Менди успел принять участие в проигранном "синими" по пенальти матче Кубка Лиги против "Тоттенхэма", а также в победе 4:0 над "Кристал Пэлас" в рамках Премьер-Лиги.
После международного перерыва команду Фрэнка Лэмпарда ожидает домашний матч против "Саутгемптона", и участие в нем Эдуара теперь находится под вопросом.
Как сообщает BBC, Менди повредил свое правое бедро во время тренировки сборной Сенегала в среду. Посетив госпиталь в Рабате, 28-летний голкипер улетел назад в Лондон и, таким образом, пропустит товарищеский матч против Марокко в пятницу вечером.
09.10.2020 07:00
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Жаль конечно, очень хотелось посмотреть на него в игре Челси((( интересно кто из них лучше Кепа или Эдик. Пусть поправляется быстрее!
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Кепа за сборную на ноль сыграл))
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Карма накажет ублюдков, радующихся травмам игроков. И очень скоро!
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Кепа человек слова!
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Ой как заебись)))) (с)
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ну е мое, приехали
ps все кто радуется травмам игроков - конченные мрази
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Пздц(сочувствую пенсам
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Пацантрэ, есть предположение, что подбором нового кипера занимался Кепа)))
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Где этот пидор теперь, радующийся травмам игроков?
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28-ми летний ноунаме нигга из чемпионата Франции, ну да, что могло пойти не так)))))))))) МАРИНА, ЖГИ ИХ НАХУЙ!
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чистый кайф
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ХПХАХАХААААХПАХХАХАХААХХАХХАХАХАХ ОЧЕРЕДНОЙ РАЗВОД ЧЛЕНСОВ
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"Кепа уверен, что его ситуация в "Челси" изменится"
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да заебилкался кто то))
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по мне так калич, за 2 матча ничего не вытащил, арисабедолага понадежнее выглядит на ленточке
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походу Кепа еще долго будет вратарём Челси
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заебись-хуебись, ой как заебись-хуебись!
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