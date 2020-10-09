Эдуар Менди получил травму в сборной Сенегала

Эдуар Менди Голкипер "Челси" Эдуар Менди получил травму в сборной Сенегала и досрочно вернулся в расположение своего клуба.

После своего перехода из "Ренна" за 22 миллиона фунтов Менди успел принять участие в проигранном "синими" по пенальти матче Кубка Лиги против "Тоттенхэма", а также в победе 4:0 над "Кристал Пэлас" в рамках Премьер-Лиги.

После международного перерыва команду Фрэнка Лэмпарда ожидает домашний матч против "Саутгемптона", и участие в нем Эдуара теперь находится под вопросом.

Как сообщает BBC, Менди повредил свое правое бедро во время тренировки сборной Сенегала в среду. Посетив госпиталь в Рабате, 28-летний голкипер улетел назад в Лондон и, таким образом, пропустит товарищеский матч против Марокко в пятницу вечером.


Метки Менди, сборная Сенегала, травмы, Челси

Автор mihajlo   

Дата 09.10.2020 07:00

Количество просмотров Просмотров: 3165

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. arhangel777 09.10.2020 15:25 # arhangel777
    Жаль конечно, очень хотелось посмотреть на него в игре Челси((( интересно кто из них лучше Кепа или Эдик. Пусть поправляется быстрее!

    (ответить)

  2. animadora 09.10.2020 13:21 # animadora
    Кепа за сборную на ноль сыграл))

    (ответить)

  3. fog 09.10.2020 12:17 # fog
    Карма накажет ублюдков, радующихся травмам игроков. И очень скоро!

    (ответить)

  4. gjchancel 09.10.2020 11:54 # gjchancel
    Кепа человек слова!

    (ответить)

  5. kos9k 09.10.2020 11:52 # kos9k
    Ой как заебись)))) (с)

    (ответить)

  6. funkyfresh 09.10.2020 11:44 # funkyfresh
    ну е мое, приехали
    ps все кто радуется травмам игроков - конченные мрази

    (ответить)

  7. liverbro 09.10.2020 10:35 # liverbro
    Пздц(сочувствую пенсам

    (ответить)

  8. vyrentz 09.10.2020 09:54 # vyrentz
    Пацантрэ, есть предположение, что подбором нового кипера занимался Кепа)))

    (ответить)

  9. superperez101 09.10.2020 09:52 # superperez101
    Где этот пидор теперь, радующийся травмам игроков?

    (ответить)

  10. vyrentz 09.10.2020 09:50 # vyrentz
    28-ми летний ноунаме нигга из чемпионата Франции, ну да, что могло пойти не так)))))))))) МАРИНА, ЖГИ ИХ НАХУЙ!

    (ответить)

  11. bangladesh 09.10.2020 09:23 # bangladesh
    чистый кайф

    (ответить)

  12. mikkiynwa 09.10.2020 09:07 # mikkiynwa
    ХПХАХАХААААХПАХХАХАХААХХАХХАХАХАХ ОЧЕРЕДНОЙ РАЗВОД ЧЛЕНСОВ

    (ответить)

  13. noel-gitman 09.10.2020 08:45 # noel-gitman
    "Кепа уверен, что его ситуация в "Челси" изменится"

    (ответить)

  14. scauzer11 09.10.2020 08:10 # scauzer11
    да заебилкался кто то))

    (ответить)

  15. g3ndalf 09.10.2020 07:11 # g3ndalf
    по мне так калич, за 2 матча ничего не вытащил, арисабедолага понадежнее выглядит на ленточке

    (ответить)

  16. papka-legend 09.10.2020 07:06 # papka-legend
    походу Кепа еще долго будет вратарём Челси

    (ответить)

  17. largo-winch 09.10.2020 07:02 # largo-winch
    заебись-хуебись, ой как заебись-хуебись!

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: