Уэлбек разорвал контракт с "Уотфордом"

Нападающий Данни Уэлбек расторг свой контракт с "Уотфордом" и стал свободным агентом.

На "Викаридж Роуд" Уэлбек получал около 100 тысяч фунтов в неделю, поэтому клуб Чемпионшипа без особых колебаний согласился отпустить Данни, которого никто так и не купил в трансферное окно.



Обладая статусом свободного агента, экс-игрок "Арсенала" и "Манчестер Юнайтед" сможет самостоятельно определиться со своей дальнейшей судьбой.



Как сообщает Sky Sports, к Уэлбеку существует интерес как из Премьер-Лиги, так и со стороны зарубежных клубов. Среди возможных претендентов на Данни пресса называла "Саутгемптон" и "Кристал Пэлас".



Добавим, что в прошлом сезоне 29-летний англичанин сыграл 20 матчей и забил три гола за "Уотфорд" во всех соревнованиях. В этой кампании Данни еще не выходил на поле в рамках Чемпионшипа.