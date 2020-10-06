Уэлбек разорвал контракт с "Уотфордом"

Данни Уэлбек Нападающий Данни Уэлбек расторг свой контракт с "Уотфордом" и стал свободным агентом.

На "Викаридж Роуд" Уэлбек получал около 100 тысяч фунтов в неделю, поэтому клуб Чемпионшипа без особых колебаний согласился отпустить Данни, которого никто так и не купил в трансферное окно.

Обладая статусом свободного агента, экс-игрок "Арсенала" и "Манчестер Юнайтед" сможет самостоятельно определиться со своей дальнейшей судьбой.

Как сообщает Sky Sports, к Уэлбеку существует интерес как из Премьер-Лиги, так и со стороны зарубежных клубов. Среди возможных претендентов на Данни пресса называла "Саутгемптон" и "Кристал Пэлас".

Добавим, что в прошлом сезоне 29-летний англичанин сыграл 20 матчей и забил три гола за "Уотфорд" во всех соревнованиях. В этой кампании Данни еще не выходил на поле в рамках Чемпионшипа.


Метки Уотфорд, Уэлбек

Автор mihajlo   

Дата 06.10.2020 15:00

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  1. largo-winch 06.10.2020 15:20 # largo-winch
    наверняка где-то есть копия!

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  2. suddenly 06.10.2020 15:15 # suddenly
    Он не нужен даже клубу Чемпионшипа в свои 29 лет.

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