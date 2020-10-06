У Шакири обнаружен коронавирус

Джердан Шакири Вингер Джердан Шакири стал очередным игроком "Ливерпуля", чей тест на коронавирус дал положительный результат.

Напомним, прямо сейчас на самоизоляции находятся полузащитник Тиаго Алькантара и нападающий Садио Мане. Обоих "красным" не хватало против "Астон Виллы" в минувший уикенд, причем испанец пропустил и победу над "Арсеналом" в конце сентября.

А сегодня Федерация футбола Швейцарии сообщила, что COVID-19 заразился Шакири. По прибытии в расположение национальной команды Джердан сдал тест, результат которого оказался положительным.

Таким образом, Шакири пропустит товарищеский матч швейцарцев против Хорватии в среду, а также не примет участия в поединках Лиги Наций против Испании и Германии.

Добавим, "Ливерпуль" был открыт к продаже Шакири в едва закрывшееся трансферное окно, но так и не дождался предложений по 28-летнему вингеру перед дедлайном.


Метки Ливерпуль, сборная Швейцарии, Шакири

Автор mihajlo   

Дата 06.10.2020 14:00

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  1. largo-winch 06.10.2020 15:21 # largo-winch
    если бы Коронавирус не существовал, он бы нашёл способ травмироваться. Какой же стеклянный и хрупкий в плане здоровья. ЗАЕБАЛ))

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  2. narcot 06.10.2020 14:54 # narcot
    скорей бы парочка лузерхуйцев сдохла

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  3. beatles-red 06.10.2020 14:50 # beatles-red
    Кто же его теперь купит с вирусом.

    Сезон надо отменять, начало нам не по душе

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  4. gerrard08 06.10.2020 14:24 # gerrard08
    Ну тут очевидно, что надо аннулировать результаты предыдущего тура.

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  5. b84 06.10.2020 14:23 # b84
    щас футбол отменят. скриньте.

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  6. redwhitegun 06.10.2020 14:18 # redwhitegun
    Чет походу минус сезон(

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  7. xiaomi 06.10.2020 14:15 # xiaomi
    Здоровья

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  8. geniusss 06.10.2020 14:07 # geniusss
    Эехехехехех.
    семидырчатый клуб

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