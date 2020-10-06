У Шакири обнаружен коронавирус
Вингер Джердан Шакири стал очередным игроком "Ливерпуля", чей тест на коронавирус дал положительный результат.
Напомним, прямо сейчас на самоизоляции находятся полузащитник Тиаго Алькантара и нападающий Садио Мане. Обоих "красным" не хватало против "Астон Виллы" в минувший уикенд, причем испанец пропустил и победу над "Арсеналом" в конце сентября.
А сегодня Федерация футбола Швейцарии сообщила, что COVID-19 заразился Шакири. По прибытии в расположение национальной команды Джердан сдал тест, результат которого оказался положительным.
Таким образом, Шакири пропустит товарищеский матч швейцарцев против Хорватии в среду, а также не примет участия в поединках Лиги Наций против Испании и Германии.
Добавим, "Ливерпуль" был открыт к продаже Шакири в едва закрывшееся трансферное окно, но так и не дождался предложений по 28-летнему вингеру перед дедлайном.
06.10.2020 14:00
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если бы Коронавирус не существовал, он бы нашёл способ травмироваться. Какой же стеклянный и хрупкий в плане здоровья. ЗАЕБАЛ))
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скорей бы парочка лузерхуйцев сдохла
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Кто же его теперь купит с вирусом.
Сезон надо отменять, начало нам не по душе
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Ну тут очевидно, что надо аннулировать результаты предыдущего тура.
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щас футбол отменят. скриньте.
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Чет походу минус сезон(
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Здоровья
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Эехехехехех.
семидырчатый клуб
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