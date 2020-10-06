У Шакири обнаружен коронавирус

Вингер Джердан Шакири стал очередным игроком "Ливерпуля", чей тест на коронавирус дал положительный результат.

Напомним, прямо сейчас на самоизоляции находятся полузащитник Тиаго Алькантара и нападающий Садио Мане. Обоих "красным" не хватало против "Астон Виллы" в минувший уикенд, причем испанец пропустил и победу над "Арсеналом" в конце сентября.



А сегодня Федерация футбола Швейцарии сообщила, что COVID-19 заразился Шакири. По прибытии в расположение национальной команды Джердан сдал тест, результат которого оказался положительным.



Таким образом, Шакири пропустит товарищеский матч швейцарцев против Хорватии в среду, а также не примет участия в поединках Лиги Наций против Испании и Германии.



Добавим, "Ливерпуль" был открыт к продаже Шакири в едва закрывшееся трансферное окно, но так и не дождался предложений по 28-летнему вингеру перед дедлайном.