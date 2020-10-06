Дзола: "Челси" еще не видел настоящего Кепу"

Легенда "Челси" Джанфранко Дзола заявил, что его бывший клуб пока не видел лучшей игры, на которую способен голкипер Кепа Аррисабалага.

Кошмарный для Кепы прошлый сезон и неубедительное начало этого подтолкнули "Челси" к покупке Эдуара Менди из "Ренна".



Дзола, который в недавнем прошлом ассистировал Маурицио Сарри на "Стэмфорд Бридж", связывает проблемы Кепы с тем, что 26-летний испанец растерял уверенность в себе и ощущает давление от своего ценника в 72 миллиона фунтов.



"Во-первых, зная Кепу, мне жаль, что возникла такая ситуация, потому что он хороший вратарь".



"Когда он пришел сюда два года назад, он пришел как голкипер с большим потенциалом, но также с тяжелым грузом на своих плечах из-за тех огромных денег, которые "Челси" заплатил за него. Сейчас, как мне кажется, он чувствует себя неуверенно, он чувствует себя слабым".



"Мне жаль его, потому что, уверен на 100 процентов, это не настоящий Кепа — просто сейчас он находится под давлением и совершает много ошибок. Но, на мой взгляд, потенциал остается при нем, и он способен стать голкипером топ-уровня".



"Есть ли у него будущее в "Челси"? Я не знаю. Это зависит от того, чего хочет Фрэнк (Лэмпард). Прямо сейчас вы можете видеть игрока, который чувствует себя некомфортно, ненадежно", — сообщил Дзола Sky Sports.