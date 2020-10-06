Рэднапп: "Тоттенхэм" может выиграть Премьер-Лигу"

Бывший главный тренер "Тоттенхэма" Харри Рэднапп считает, что "шпоры" способны выиграть Премьер-Лигу в этом сезоне.

В это окно "Тоттенхэм" основательно поработал на трансферном рынке, укрепив свой состав Джо Хартом, Серхио Регилоном, Мэттом Дохерти, Пьер-Эмилем Хейбьергом, Гаретом Бэйлом и Карлосом Винисиусом.



Находясь под впечатлением от победы "шпор" над "Манчестер Юнайтед" со счетом 1:6, Рэднапп верит, что команда Жозе Моуриньо непременно финиширует в зоне Лиги Чемпионов, а, возможно, замахнется на большее.



"Если честно, я думаю, "Тоттенхэм" финиширует в топ-4. Думаю, они даже могут выиграть лигу в этом году. Знаю, люди назовут меня безумцем, но посмотрите на их состав".



"Думаю, в этом году будет открытая борьба — только посмотрите на результаты уикенда".



"Говорю вам: это состав достаточно хорош. Они укомплектованы на каждой позиции. Это очень мощный состав".



"Если кому и суждено обойти первые две команды... Взгляните на этот состав. Впереди у них есть Сон, Харри Кейн, Гарет Бэйл. У них полно полузащитников. В обороне у них два правых защитника и два левых защитника. Они устрашают. Думаю, "Тоттенхэм" будет угрозой для каждого в дивизионе в этом году".



"Если кому и суждено это сделать, то это "Тоттенхэм", — сообщил Рэднапп в эфире Sky Sports.