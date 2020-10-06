"Челси" не смог побороться за Партея
"Челси" решил уступить полузащитника Томаса Партея "Арсеналу" без борьбы из-за того, что не смог избавиться от балласта до закрытия трансферного окна.
Потратив более 200 миллионов фунтов на укрепление своего состава, главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард до последнего надеялся купить и опорного полузащитника.
В идеале Лэмпард хотел бы заполучить Деклана Райса из "Вест Хэма", но ввиду сложности и дороговизны этого трансферы был открыт к варианту с Партеем, который был доступен за фиксированную цену в 45 миллионов фунтов.
Однако планы Лэмпарда были нарушены тем, что в заключительный день трансферного окна "Челси" не удалось продать Антонио Рюдигера, Маркоса Алонсо и Эмерсона Палмери. Даже пристроить этих игроков в аренду "синие" не смогли.
В результате, сообщает The Telegraph, у "Челси" просто не было возможности составить конкуренцию "Арсеналу". "Синие" остались со своим балластом, а Томас беспрепятственно перешел из "Атлетико" к "канонирам".
06.10.2020 11:00
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все, абсолютно все ссут на гпенсов))))
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надо было рюдигера на мустафи менять
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Рюдигер и алонсо баласт, кеееек.
Ладно эмерсон, он рили команде не нужен и лиший.
Камон, кончи)
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Не пиздите. Партей сам выбрал арсенал и писю в рот марине кинул.
Пенсам придется теперь в сторону райса смотреть(
Протпали игрока арсу, плак плак(
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Если бы у бабушки был хйу, он был бы дедушка
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