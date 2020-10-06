"Челси" не смог побороться за Партея

Томас Партей "Челси" решил уступить полузащитника Томаса Партея "Арсеналу" без борьбы из-за того, что не смог избавиться от балласта до закрытия трансферного окна.

Потратив более 200 миллионов фунтов на укрепление своего состава, главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард до последнего надеялся купить и опорного полузащитника.

В идеале Лэмпард хотел бы заполучить Деклана Райса из "Вест Хэма", но ввиду сложности и дороговизны этого трансферы был открыт к варианту с Партеем, который был доступен за фиксированную цену в 45 миллионов фунтов.

Однако планы Лэмпарда были нарушены тем, что в заключительный день трансферного окна "Челси" не удалось продать Антонио Рюдигера, Маркоса Алонсо и Эмерсона Палмери. Даже пристроить этих игроков в аренду "синие" не смогли.

В результате, сообщает The Telegraph, у "Челси" просто не было возможности составить конкуренцию "Арсеналу". "Синие" остались со своим балластом, а Томас беспрепятственно перешел из "Атлетико" к "канонирам".


Метки Арсенал, Атлетико, Партей, Челси

Автор mihajlo   

Дата 06.10.2020 11:00

Количество просмотров Просмотров: 1454

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  1. gunars 06.10.2020 12:01 # gunars
    все, абсолютно все ссут на гпенсов))))

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  2. mixmaster 06.10.2020 11:48 # mixmaster
    надо было рюдигера на мустафи менять

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  3. thegodfather 06.10.2020 11:30 # thegodfather
    Рюдигер и алонсо баласт, кеееек.


    Ладно эмерсон, он рили команде не нужен и лиший.
    Камон, кончи)

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  4. thegodfather 06.10.2020 11:29 # thegodfather
    Не пиздите. Партей сам выбрал арсенал и писю в рот марине кинул.

    Пенсам придется теперь в сторону райса смотреть(

    Протпали игрока арсу, плак плак(

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  5. mansoor 06.10.2020 11:04 # mansoor
    Если бы у бабушки был хйу, он был бы дедушка

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