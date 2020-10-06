Сульшер рассказал, что Кавани даст "Юнайтед"

Эдинсон Кавани Наставник "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер рассказал, что нападающий Эдинсон Кавани даст его команде.

Накануне "Юнайтед" объявил и подписании однолетнего контракта с Кавани. Эта сделка предусматривает опцию продления на 12 месяцев.

Сульшер подчеркивает, что 33-летний уругваец — это не только прекрасный бомбардир, но и образец профессионала. Оле Гуннар ожидает, что его молодежь не пострадает от такого звездного конкурента, а даже наоборот.

"Эдинсон — опытный и предельно профессиональный игрок, который всегда выкладывается без остатка ради своей команды. У него великолепная результативность на клубном уровне и в сборной, и мы довольны, что заполучили игрока такого калибра".

Он добавит нашей команде энергии, мощи, лидерских качеств и отличного характера, но важнее всего — голов. Пока что его карьера складывалась замечательно, он выигрывал трофеи почти в каждом клубе, за который выступал, и он все еще на многое способен на высочайшем уровне".

"Для наших молодых игроков это великолепная возможность учиться у одного из лучших бомбардиров Европы за последние 10 лет, и это по-настоящему поможет им развиваться".

"Эдинсон четко знает, что необходимо для достижения успеха, и все мы в предвкушении того, что он будет приносить пользу "Манчестер Юнайтед", — сообщил Сульшер.


Метки Кавани, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 06.10.2020 10:00

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Последние комментарии:




  1. charlie 06.10.2020 10:49 # charlie
    надеюсь в конце он даст в рот Сульшеру

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  2. karmonger 06.10.2020 10:47 # karmonger
    Он даст дыру в бюджете :)

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  3. nikitoid 06.10.2020 10:43 # nikitoid
    Он даст более высокий средний возраст.

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  4. lfc-krr 06.10.2020 10:30 # lfc-krr
    Больше пенальти

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  5. noel-gitman 06.10.2020 10:15 # noel-gitman
    Тренер должен давать команде. а не Кавани

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  6. charlie 06.10.2020 10:11 # charlie
    Сульшер бесхребетное чмо.

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  7. udaff 06.10.2020 10:01 # udaff
    Самое лучшее, что даст Кавани - это усадит Марсьяля на лавку! Очень на это надеюсь!

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