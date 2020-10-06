Сульшер рассказал, что Кавани даст "Юнайтед"

Наставник "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер рассказал, что нападающий Эдинсон Кавани даст его команде.

Накануне "Юнайтед" объявил и подписании однолетнего контракта с Кавани. Эта сделка предусматривает опцию продления на 12 месяцев.



Сульшер подчеркивает, что 33-летний уругваец — это не только прекрасный бомбардир, но и образец профессионала. Оле Гуннар ожидает, что его молодежь не пострадает от такого звездного конкурента, а даже наоборот.



"Эдинсон — опытный и предельно профессиональный игрок, который всегда выкладывается без остатка ради своей команды. У него великолепная результативность на клубном уровне и в сборной, и мы довольны, что заполучили игрока такого калибра".



Он добавит нашей команде энергии, мощи, лидерских качеств и отличного характера, но важнее всего — голов. Пока что его карьера складывалась замечательно, он выигрывал трофеи почти в каждом клубе, за который выступал, и он все еще на многое способен на высочайшем уровне".



"Для наших молодых игроков это великолепная возможность учиться у одного из лучших бомбардиров Европы за последние 10 лет, и это по-настоящему поможет им развиваться".



"Эдинсон четко знает, что необходимо для достижения успеха, и все мы в предвкушении того, что он будет приносить пользу "Манчестер Юнайтед", — сообщил Сульшер.