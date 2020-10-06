Клубы Премьер-Лиги смогут подписывать игроков из Футбольной Лиги до 16 октября

Несмотря на то, что трансферное окно закрылось минувшим вечером, клубы Премьер-Лиги все еще могут покупать или брать игроков в аренду — но только у своих коллег из низших дивизионов.

Этот специальный эксклюзивный период был введен для перераспределения денег на трансферном рынке внутри Англии и позволит нуждающимся клубам Футбольной Лиги получить финансовую помощь от более состоятельных коллег за счет продажи своих игроков.



Таким образом, в срок до 16 октября сразу несколько звезд из Чемпионшипа будут лакомыми целями для клубов Премьер-Лиги.



Еще накануне стало известно, что "Тоттенхэм", не сумевший заполучить Милана Шкриниара из "Интера" или Антонио Рюдигера из "Челси", начал переговоры о покупке центрального защитника Суонси" Джо Родона, которого прежде сватали в "Манчестер Юнайтед".



Уилл Хьюз, Исмаила Сарр, Трой Дини из "Уотфорда", Джош Кинг, Дэвид Брукс из "Борнмута", Макс Ааронс, Тодд Кантуэлл, Эмилиано Буэндиа из "Норвича", Саид Бенрахма из "Брентфорда" — это лишь некоторые из доступных звезд, которые могут приглянуться клубам Премьер-Лиги.