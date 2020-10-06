Томори отказался от перехода в "Вест Хэм" за 10 минут до дедлайна

За 10 минут до закрытия трансферного окна защитник "Челси" Фикайо Томори передумал переходить в "Вест Хэм" на правах аренды.

В заключительный день трансферного окна "синие" были готовы попрощаться с одним из двух своих центральных защитников — Томори или Антонио Рюдигером, — но в итоге остались оба.



И если у Рюдигера не сложилось с "Миланом", "Ромой", ПСЖ и "Тоттенхэмом", то Томори имел реальный вариант с соседним "Вест Хэмом".



Как сообщает Sky Sports, "Челси" уже договорился с "молотобойцами" насчет внушительной арендной платы. Требовалось лишь согласие самого Фикайо.



И всего лишь за 10 минут до трансферного дедлайна 22-летний англичанин уведомил "Вест Хэм" о своем решении остаться и сражаться за место в команде Фрэнка Лэмпарда.



Таким образом, теперь в распоряжении главного тренера "синих" есть пятеро центральных защитников. Помимо Томори и Рюдигера, Лэмпард также может рассчитывать на Тиаго Силву, Курта Зума и Андреаса Кристенсена.