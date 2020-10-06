Жена Ромеро раскритиковала "Юнайтед"

Жена голкипера Серхио Ромеро обрушилась с критикой на "Манчестер Юнайтед" за нежелание клуба отпустить ее супруга.

На протяжении последних пяти лет Ромеро исправно выполнял роль дублера Давида Де Хеа, но с возвращением на "Олд Траффорд" Дина Хендерсона даже перестал попадать в заявку "красных дьяволов" на матчи.



В заключительный день трансферного окна вызволить Серхио пытался "Эвертон", однако "ириски" хотели арендовать 33-летнего аргентинца, тогда как "Юнайтед" лишь был готов продать его за 10 миллионов фунтов.



За считанные часы до дедлайна супруга футболиста Элиана Герсио потребовала от "Юнайтед" проявить уважение, но так и не была услышана.



"Серхио Ромеро упорно трудился на этот клуб. Последний трофей, который они выиграли, они взяли вместе с ним. Он помог команде достичь четырех финалов/полуфиналов, а затем они оставляют его на скамейке, чтобы проиграть их все. Настало время дать шанс уйти. Проявите уважение хоть раз!!!!" — написала жена Ромеро.