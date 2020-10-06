"Фулхэм" подписал Андерсена, Адарабиойо и Лофтус-Чика

В заключительный день трансферного окна "Фулхэм" совершил сразу три приобретения, укрепив свой состав защитниками Йоакимом Андерсеном с Тосином Адарабиойо и полузащитником Рубеном Лофтус-Чиком.

Андерсон перешел к "дачникам" из "Лиона" на правах аренды. 24-летний датчанин обладает опытом выступлений в Эредивизии, Серии А и Лиге 1, а также попробовал себя в Лиге Чемпионов.



"Он был нашей приоритетной целью на это лето, мы упорно трудились, чтобы заполучить его сюда, и это так замечательно, что он переходит к нам и хочет помочь нам остаться в Премьер-Лиге!" — сообщил директор "Фулхэма" Тони Хан.



Также "дачники" потратили 1.5 млн. фунтов на покупку Адарабиойо у "Манчестер Сити". 23-летний англичанин заключил контракт до 2023 года с опцией продления на 12 месяцев.



Наконец, третьим новичком команды Скотта Паркера стал Лофтус-Чик, которого "Фулхэм" взял в аренду у "Челси" до конца сезона 2020/21. Рубен недавно вернулся в строй после года отсутствия с тяжелой травмой и нуждается в регулярной игровой практике.