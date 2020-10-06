"Юнайтед" купил уругвайского таланта

"Манчестер Юнайтед" объявил о покупке уругвайского вингера "Пеньяроля" Факундо Пельистри. Сделка оценивается в 10 миллионов фунтов.

К своим 18 годам Пельистри сыграл 37 матчей за команду высшего уругвайского дивизиона, заслужив самые лестные оценки.



Ожидается, что Факундо сразу получит место в первой команде "Юнайтед", где ему составит компанию гораздо более опытный соотечественник Эдинсон Кавани.



"Наши скауты давно следили за Факундо, и мы убеждены, что он покажет себя большим талантом в долгосрочной перспективе. И хотя мы понимаем, что ему потребуется время на адаптацию к английскому футболу, со своей скоростью и способностями он способен уже сейчас обыгрывать соперников", — сообщил главный тренер МЮ Оле Гуннар Сульшер.



