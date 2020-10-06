"Юнайтед" купил уругвайского таланта

Факундо Пельистри "Манчестер Юнайтед" объявил о покупке уругвайского вингера "Пеньяроля" Факундо Пельистри. Сделка оценивается в 10 миллионов фунтов.

К своим 18 годам Пельистри сыграл 37 матчей за команду высшего уругвайского дивизиона, заслужив самые лестные оценки.

Ожидается, что Факундо сразу получит место в первой команде "Юнайтед", где ему составит компанию гораздо более опытный соотечественник Эдинсон Кавани.

"Наши скауты давно следили за Факундо, и мы убеждены, что он покажет себя большим талантом в долгосрочной перспективе. И хотя мы понимаем, что ему потребуется время на адаптацию к английскому футболу, со своей скоростью и способностями он способен уже сейчас обыгрывать соперников", — сообщил главный тренер МЮ Оле Гуннар Сульшер.


Метки видео, Манчестер Юнайтед, Пельистри, Пеньяроль, трансферы

Автор mihajlo   

Дата 06.10.2020 01:45

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  1. liverpo0ol 06.10.2020 02:24 # liverpo0ol
    Племянник Коатеса

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  2. danilych89 06.10.2020 02:04 # danilych89
    судя по нарезке не могу понять, что в нем такого. техника слабовата, сильно передерживает мяч. хотя в 18 многие такими были.

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