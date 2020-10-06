"Юнайтед" купил уругвайского таланта
"Манчестер Юнайтед" объявил о покупке уругвайского вингера "Пеньяроля" Факундо Пельистри. Сделка оценивается в 10 миллионов фунтов.
К своим 18 годам Пельистри сыграл 37 матчей за команду высшего уругвайского дивизиона, заслужив самые лестные оценки.
Ожидается, что Факундо сразу получит место в первой команде "Юнайтед", где ему составит компанию гораздо более опытный соотечественник Эдинсон Кавани.
"Наши скауты давно следили за Факундо, и мы убеждены, что он покажет себя большим талантом в долгосрочной перспективе. И хотя мы понимаем, что ему потребуется время на адаптацию к английскому футболу, со своей скоростью и способностями он способен уже сейчас обыгрывать соперников", — сообщил главный тренер МЮ Оле Гуннар Сульшер.
06.10.2020 01:45
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Племянник Коатеса
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судя по нарезке не могу понять, что в нем такого. техника слабовата, сильно передерживает мяч. хотя в 18 многие такими были.
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