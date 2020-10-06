"Эвертон" обзавелся конкурентом для Пикфорда

У Джордана Пикфорда появился серьезный конкурент на последнем рубеже "Эвертона" в лице голкипера Робина Ольсена, взятого в аренду у "Ромы".

С прошлого сезона Пикфорд переживает затяжной спад, уже отметившись несколькими ляпами и на старте новой кампании.



"Ириски" также интересовались Пауло Гассанигой и Серхио Ромеро, но ни "Тоттенхэм", ни "Манчестер Юнайтед" не пожелали вести переговоры с конкурентами по Премьер-Лиге об аренде.



"Марсель" оказался сговорчивее, и это позволило "Эвертону" арендовать 30-летнего шведа в заключительный день трансферного окна до конца сезона 2020/21.



Помимо "Ромы", Ольсен также поиграл за "Кальяри", "Копенгаген", ПАОК и "Мальме".