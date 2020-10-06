"Арсенал" приобрел Томаса Партея

"Арсенал" объявил о приобретении полузащитника "Атлетико" Томаса Партея. В противоположном направлении, на правах аренды, отправился Лукас Торрейра.

"Канониры" интересовались Партеем на протяжении всего трансферного окна, но нежелание "Атлетико" торговаться заставило лондонский клуб переключиться на Уссема Ауара из "Лиона".



В конце прошлой недели Ауар отверг интерес "Арсенала" и решил остаться в "Лионе", поэтому "канониры" вернулись к варианту с Томасом.



Помня о несговорчивости "Атлетико", "Арсенал" напрямую договорился с Партеем, и тот в одностороннем порядке разорвал свой контракт с испанским клубом, занеся 45 миллионов фунтов отступных в офис Ла Лиги.



По слухам, боссы "Атлетико" остались шокированы тем, что ни "Арсенал", ни сам Партей не предупредили о своих намерениях, а молча провернули сделку — возможно, "канониры" и их новичок просто решили наказать "матрасников" за нежелание идти на уступки.



27-летний ганец, сыгравший 188 матчей за "Атлетико" с 2012 года, присоединится к команде Микеля Артеты после международного перерыва.



"Мы достаточно давно следили за Томасом, поэтому сейчас мы довольны, что добавили такого классного игрока к своей команде. Он динамичный и очень энергичный полузащитник. Он обладает большим опытом выступлений за топ-клуб, который сражался на высочайшем уровне в Ла Лиге и Лиге Чемпионов несколько лет".



"Мы под большим впечатлением от его настроя и отношения к игре. Он умный игрок, и мы предвкушаем его интеграцию в нашу систему и его вклад в развитие нашего клуба", — сообщил Артета.



Кроме того, в качестве самостоятельного трансфера два клуба оформили переход полузащитника Лукаса Торрейры в "Атлетико" до конца сезона на правах аренды.