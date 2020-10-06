Уолкотт вернулся в родной "Саутгемптон"

"Саутгемптон" взял в аренду до конца сезона вингера "Эвертона" Тео Уолкотта.

Уолкотт является воспитанником знаменитой академии "Саутгемптона", покинув "Сен-Мэри" в качестве юниора почти 15 лет назад — дебютировав за "святых" в августе 2005, в январе 2006 Тео был куплен "Арсеналом".



Сыграв 397 матчей за "Арсенал" и забив 108 голов в течение 12 лет, в январе 2018 Уолкотт присоединился к "Эвертону", но с новым главным тренером "ирисок" Карло Анчелотти общего языка не нашел.



Отсутствие игровой практики на старте нового сезона подтолкнуло 31-летнего англичанина к возвращению в родной клуб.



"У меня были варианты и с другими клубами, но когда я узнал об интересе "Саутгемптона", который является частью меня и который вырастил меня, это предопределило мой выбор. "Саутгемптон" в моем сердце".



"Я, наверное, заплачу, когда впервые сыграю — так много это значит для меня", — заявил Уолкотт.