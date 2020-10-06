"Лидс" купил Рафинью у "Ренна"
Новичок Премьер-Лиги "Лидс" объявил о приобретении бразильского вингера "Ренна" Рафиньи.
Рафинья заключил с "Лидсом" контракт до 2024 года, а сумма трансфера, как предполагает BBC, составила 17 миллионов фунтов плюс бонусы.
23-летний бразилец стал четвертым новичком команды Марсело Бьелсы в это трансферное окно после Робина Коха, Диего Льоренте и Родриго Морено.
Рафинья провел в "Ренне" всего один год после своего трансфера из лиссабонского "Спортинга", забив семь голов и отдав пять результативных передач в 30 матчах прошлой кампании.
06.10.2020 00:35
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