Кавани перешел в "Манчестер Юнайтед"

"Манчестер Юнайтед" объявил о переходе в клуб бывшего нападающего ПСЖ и "Наполи" Эдинсона Кавани.

33-летний уругваец получил на "Олд Траффорд" контракт до июня 2021 с опцией продления на 12 месяцев. Зарплата ветерана составит около 210 тысяч фунтов в неделю.



В лице Кавани команда Оле Гуннара Сульшера обзавелась проверенным бомбардиром. Эдионсон становился обладателем "Золотой бутсы" в Лиге 1 и Серии А, всего наколотив 341 гол на клубном уровне с момента переезда в Европу в 2007 году.



Кавани, забивший 50 голов в 116 матчах за сборную Уругвая, является лучшим бомбардиром в истории ПСЖ — 200 голов. Вместе с французским грандом Эдинсон завоевал шесть титулов.



"Манчестер Юнайтед" — один из величайших клубов в мире, и для меня настоящая честь быть здесь. Я упорно работал, пока находился без клуба, и мне не терпится начать сражаться и представлять этот невероятный клуб".



"За свою карьеру я поиграл перед некоторыми из самых страстных фанатов в футболе, и я знаю, что так же будет и в Манчестере. Мне не терпится испытать атмосферу "Олд Траффорд", когда фанатам будет безопасно сюда вернуться".



"Я жажду продолжить свою футбольную историю, и я буду сосредоточен на том, чтобы работать, работать, работать — как и всегда. Я поговорил с главным тренером, и он усилил мое желание носить эту красивую футболку", — сообщил Кавани.