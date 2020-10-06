Кавани перешел в "Манчестер Юнайтед"
"Манчестер Юнайтед" объявил о переходе в клуб бывшего нападающего ПСЖ и "Наполи" Эдинсона Кавани.
33-летний уругваец получил на "Олд Траффорд" контракт до июня 2021 с опцией продления на 12 месяцев. Зарплата ветерана составит около 210 тысяч фунтов в неделю.
В лице Кавани команда Оле Гуннара Сульшера обзавелась проверенным бомбардиром. Эдионсон становился обладателем "Золотой бутсы" в Лиге 1 и Серии А, всего наколотив 341 гол на клубном уровне с момента переезда в Европу в 2007 году.
Кавани, забивший 50 голов в 116 матчах за сборную Уругвая, является лучшим бомбардиром в истории ПСЖ — 200 голов. Вместе с французским грандом Эдинсон завоевал шесть титулов.
"Манчестер Юнайтед" — один из величайших клубов в мире, и для меня настоящая честь быть здесь. Я упорно работал, пока находился без клуба, и мне не терпится начать сражаться и представлять этот невероятный клуб".
"За свою карьеру я поиграл перед некоторыми из самых страстных фанатов в футболе, и я знаю, что так же будет и в Манчестере. Мне не терпится испытать атмосферу "Олд Траффорд", когда фанатам будет безопасно сюда вернуться".
"Я жажду продолжить свою футбольную историю, и я буду сосредоточен на том, чтобы работать, работать, работать — как и всегда. Я поговорил с главным тренером, и он усилил мое желание носить эту красивую футболку", — сообщил Кавани.
06.10.2020 00:10
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Последние комментарии:
Будем надеяться , что остался порох ещё
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Эль Матадор. Отличное усиление для му. Хотя по мне им стоило все внимание обратить на оборону.
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Не учат МЮ, ошибки гпенсов) это скорее всего паническая покупка, чтобы вутворда и сульшера не трогали)
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Покажет клубу папуасов что значит топ нападающий
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добро пожаловать в мю флакао
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Взяли в надежде, что будет как Ибра. В итоге получится, как с Фалькао.
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Кавани топчик, реально крутой трансфер
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Норм. Теперь у мю свой жиру.
С з. п в 250 кусков)
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