Кавани перешел в "Манчестер Юнайтед"

Эдинсон Кавани "Манчестер Юнайтед" объявил о переходе в клуб бывшего нападающего ПСЖ и "Наполи" Эдинсона Кавани.

33-летний уругваец получил на "Олд Траффорд" контракт до июня 2021 с опцией продления на 12 месяцев. Зарплата ветерана составит около 210 тысяч фунтов в неделю.

В лице Кавани команда Оле Гуннара Сульшера обзавелась проверенным бомбардиром. Эдионсон становился обладателем "Золотой бутсы" в Лиге 1 и Серии А, всего наколотив 341 гол на клубном уровне с момента переезда в Европу в 2007 году.

Кавани, забивший 50 голов в 116 матчах за сборную Уругвая, является лучшим бомбардиром в истории ПСЖ — 200 голов. Вместе с французским грандом Эдинсон завоевал шесть титулов.

"Манчестер Юнайтед" — один из величайших клубов в мире, и для меня настоящая честь быть здесь. Я упорно работал, пока находился без клуба, и мне не терпится начать сражаться и представлять этот невероятный клуб".

"За свою карьеру я поиграл перед некоторыми из самых страстных фанатов в футболе, и я знаю, что так же будет и в Манчестере. Мне не терпится испытать атмосферу "Олд Траффорд", когда фанатам будет безопасно сюда вернуться".

"Я жажду продолжить свою футбольную историю, и я буду сосредоточен на том, чтобы работать, работать, работать — как и всегда. Я поговорил с главным тренером, и он усилил мое желание носить эту красивую футболку", — сообщил Кавани.


Метки Кавани, Манчестер Юнайтед, трансферы

Автор mihajlo   

Дата 06.10.2020 00:10

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  1. red-devil-fan 06.10.2020 01:03 # red-devil-fan
    Будем надеяться , что остался порох ещё

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  2. babsez 06.10.2020 00:50 # babsez
    Эль Матадор. Отличное усиление для му. Хотя по мне им стоило все внимание обратить на оборону.

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  3. gunars 06.10.2020 00:37 # gunars
    Не учат МЮ, ошибки гпенсов) это скорее всего паническая покупка, чтобы вутворда и сульшера не трогали)

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  4. largo-winch 06.10.2020 00:36 # largo-winch
    Покажет клубу папуасов что значит топ нападающий

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  5. sir-alexferguson 06.10.2020 00:34 # sir-alexferguson
    добро пожаловать в мю флакао

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  6. lahmatyj 06.10.2020 00:28 # lahmatyj
    Взяли в надежде, что будет как Ибра. В итоге получится, как с Фалькао.

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  7. chelsea 06.10.2020 00:27 # chelsea
    Кавани топчик, реально крутой трансфер

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  8. thegodfather 06.10.2020 00:15 # thegodfather
    Норм. Теперь у мю свой жиру.
    С з. п в 250 кусков)

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