"Юнайтед" договорился о покупке Амада Диалло Траоре

Амад Диалло Траоре "Манчестер Юнайтед" договорился о приобретении вингера "Аталанты" Амада Диалло Траоре.

В своем официальном заявлении "Юнайтед" сообщает, что Траоре находился на радаре у клуба с 2016 года. И вот сейчас, в заключительный день трансферного окна, "красные дьяволы" решили действовать.

Трансфер 18-летнего ивуарийца, сыгравшего за свою карьеру только 25 минут в Серии А, обойдется "Юнайтед" в 19 миллионов фунтов плюс 18 млн. фунтов в виде бонусов, как предполагает Sky Sports.

"Дьяволы" подчеркивают, что из-за медобследования, переговоров по личному контракту и разрешения на работу Траоре прибудет на "Олд Траффорд" позже — предположительно, уже в январе.


Метки Аталанта, Манчестер Юнайтед, трансферы, Траоре

Автор mihajlo   

Дата 05.10.2020 23:40

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  1. babsez 05.10.2020 23:47 # babsez
    Мне иногда кажется, что Вудворт и Кроенке рофлят, кто больше затролит фанатов. Эд конечно тут на высоте

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  2. vyrentz 05.10.2020 23:44 # vyrentz
    Ничем не хуже Санчо, скажут сектанты каррика

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