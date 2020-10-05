"Юнайтед" договорился о покупке Амада Диалло Траоре

"Манчестер Юнайтед" договорился о приобретении вингера "Аталанты" Амада Диалло Траоре.

В своем официальном заявлении "Юнайтед" сообщает, что Траоре находился на радаре у клуба с 2016 года. И вот сейчас, в заключительный день трансферного окна, "красные дьяволы" решили действовать.



Трансфер 18-летнего ивуарийца, сыгравшего за свою карьеру только 25 минут в Серии А, обойдется "Юнайтед" в 19 миллионов фунтов плюс 18 млн. фунтов в виде бонусов, как предполагает Sky Sports.



"Дьяволы" подчеркивают, что из-за медобследования, переговоров по личному контракту и разрешения на работу Траоре прибудет на "Олд Траффорд" позже — предположительно, уже в январе.