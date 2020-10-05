"Юнайтед" объявил о продаже Смоллинга в "Рому"

Крис Смоллинг "Манчестер Юнайтед" объявил о продаже защитника Криса Смоллинга в "Рому".

Смоллинг перешел в "Юнайтед" из "Фулхэма" еще в 2010 году и с тех пор сыграл 323 матча за "красных дьяволов", забив 18 голов.

Опасаясь за свои шансы играть регулярно в связи с появлением на "Олд Траффорд" Харри Магуайра, на прошлый сезон Крис отправился в аренду в "Рому", где великолепно освоился и стал ключевым игроком.

Из-за непопадания в Лигу Чемпионов и экономического кризиса "Роме" оказалось непросто выкупить Смоллинга, однако длившиеся три месяца переговоры насчет постоянного трансфера все же увенчались успехом. Перед самой отсечкой сделка стоимостью 18 миллионов фунтов, включая бонусы, была заключена.

Таким образом, 31-летний англичанин вернулся в "Рому", за которую сыграл 37 матчей в прошлом сезоне с учетом всех соревнований.


Метки Манчестер Юнайтед, Рома, Смоллинг, трансферы

Автор mihajlo   

Дата 05.10.2020 23:00

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  1. gerrard08 05.10.2020 23:36 # gerrard08
    браво скам.
    18 млн за 31 летнего косячника (хотя в Роме он попылил), это шикарный прайс.

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  2. pokersanogo 05.10.2020 23:29 # pokersanogo
    Лучше Магуайра.

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  3. mancunia-planet 05.10.2020 23:08 # mancunia-planet
    Наконец то!

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