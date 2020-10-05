"Юнайтед" объявил о продаже Смоллинга в "Рому"

"Манчестер Юнайтед" объявил о продаже защитника Криса Смоллинга в "Рому".

Смоллинг перешел в "Юнайтед" из "Фулхэма" еще в 2010 году и с тех пор сыграл 323 матча за "красных дьяволов", забив 18 голов.



Опасаясь за свои шансы играть регулярно в связи с появлением на "Олд Траффорд" Харри Магуайра, на прошлый сезон Крис отправился в аренду в "Рому", где великолепно освоился и стал ключевым игроком.



Из-за непопадания в Лигу Чемпионов и экономического кризиса "Роме" оказалось непросто выкупить Смоллинга, однако длившиеся три месяца переговоры насчет постоянного трансфера все же увенчались успехом. Перед самой отсечкой сделка стоимостью 18 миллионов фунтов, включая бонусы, была заключена.



Таким образом, 31-летний англичанин вернулся в "Рому", за которую сыграл 37 матчей в прошлом сезоне с учетом всех соревнований.