"Вест Хэм" расторг контракт с Уилширом

"Вест Хэм" расторг контракт с полузащитником Джеком Уилширом по обоюдному согласию сторон.

В 2018 году Уилшир присоединился к "Вест Хэму" как свободный агент, но из-за череды травм сыграл только 599 минут в 16 матчах Премьер-Лиги, еще трижды появившись на поле в прочих соревнованиях.



При этом воспитанник "Арсенала" исправно получал 100 тысяч в неделю, что в условиях кризиса оказалось чересчур для "молотобойцев".



Контракт Джека истекал только в следующем году, однако клуб и игрок полюбовно договорились о расставании в заключительный день трансферного окна.



Таким образом, "Вест Хэм" облегчил свою зарплатную ведомость, а 28-летний англичанин получил статус свободного агента, чтобы самостоятельно определиться со своей дальнейшей судьбой.



"Я был полностью здоров на протяжении длительного периода своего пребывания в клубе, включая восемь последних месяцев. Я упорно тренировался, но, к сожалению, не имел возможности играть", — гласит заявление Уилшира.