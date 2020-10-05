"Вест Хэм" расторг контракт с Уилширом
"Вест Хэм" расторг контракт с полузащитником Джеком Уилширом по обоюдному согласию сторон.
В 2018 году Уилшир присоединился к "Вест Хэму" как свободный агент, но из-за череды травм сыграл только 599 минут в 16 матчах Премьер-Лиги, еще трижды появившись на поле в прочих соревнованиях.
При этом воспитанник "Арсенала" исправно получал 100 тысяч в неделю, что в условиях кризиса оказалось чересчур для "молотобойцев".
Контракт Джека истекал только в следующем году, однако клуб и игрок полюбовно договорились о расставании в заключительный день трансферного окна.
Таким образом, "Вест Хэм" облегчил свою зарплатную ведомость, а 28-летний англичанин получил статус свободного агента, чтобы самостоятельно определиться со своей дальнейшей судьбой.
"Я был полностью здоров на протяжении длительного периода своего пребывания в клубе, включая восемь последних месяцев. Я упорно тренировался, но, к сожалению, не имел возможности играть", — гласит заявление Уилшира.
05.10.2020 22:35
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Последние комментарии:
О да, наконец-то.
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Контракт с ггунерами этому топарю и блок сигарет...
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Неужели рядом с ним нет никого, кто подсказал бы закончить позориться и заняться другим делом, денег то навалом. Мазахист какой то.
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