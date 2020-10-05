"Вест Хэм" расторг контракт с Уилширом

Джек Уилшир "Вест Хэм" расторг контракт с полузащитником Джеком Уилширом по обоюдному согласию сторон.

В 2018 году Уилшир присоединился к "Вест Хэму" как свободный агент, но из-за череды травм сыграл только 599 минут в 16 матчах Премьер-Лиги, еще трижды появившись на поле в прочих соревнованиях.

При этом воспитанник "Арсенала" исправно получал 100 тысяч в неделю, что в условиях кризиса оказалось чересчур для "молотобойцев".

Контракт Джека истекал только в следующем году, однако клуб и игрок полюбовно договорились о расставании в заключительный день трансферного окна.

Таким образом, "Вест Хэм" облегчил свою зарплатную ведомость, а 28-летний англичанин получил статус свободного агента, чтобы самостоятельно определиться со своей дальнейшей судьбой.

"Я был полностью здоров на протяжении длительного периода своего пребывания в клубе, включая восемь последних месяцев. Я упорно тренировался, но, к сожалению, не имел возможности играть", — гласит заявление Уилшира.


Метки Вест Хэм, Уилшир

Автор mihajlo   

Дата 05.10.2020 22:35

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  1. lahmatyj 05.10.2020 23:05 # lahmatyj
    О да, наконец-то.

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  2. chelsealondon 05.10.2020 22:52 # chelsealondon
    Контракт с ггунерами этому топарю и блок сигарет...

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  3. mancunia-planet 05.10.2020 22:51 # mancunia-planet
    Неужели рядом с ним нет никого, кто подсказал бы закончить позориться и заняться другим делом, денег то навалом. Мазахист какой то.

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