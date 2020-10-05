Агуэро вернулся к тренировкам
Нападающий "Манчестер Сити" Серхио Агуэро провел свою первую за три с половиной последних месяца тренировку в общей группе.
Напомним, Агуэро находится вне игры с 22 июня, когда в матче Премьер-Лиги против "Бернли" он получил травму колена.
Тогда Серхио поспешно улетел в Барселону на операцию, надеясь восстановиться к финалу Лиги Чемпионов, но выздороветь вовремя не успел, да и "Сити" до финала не добрался.
Реабилитация Агуэро изрядно затянулась, однако в понедельник 32-летний аргентинец смог приступить к занятиям с игроками, которые не поехали в сборные.
Также в общей группе тренировался полузащитник Илкай Гюндоган, переболевший коронавирусом, сообщает Manchester Evening News.
05.10.2020 21:30
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Последние комментарии:
C'mon CITY! C'mon KPACUBO!
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когда сотни лямов вбуханы в состав, а ключевые игроки - "пенсионеры" аргент с бразилом. Пеп до ухода огурца нового напа брать не собирается, потом будет и их, аки защей, перебирать, вестимо.
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ему 32, для напа уже много, плюс стеклотара. Травмы тоже сказываются на скорости, физухе....
навряд ли он когда-то уже обретет былую мощь. Но на безрыбье он щас будет норм там раком)
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КОРОЛЬ!!!
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