Агуэро вернулся к тренировкам

Нападающий "Манчестер Сити" Серхио Агуэро провел свою первую за три с половиной последних месяца тренировку в общей группе.

Напомним, Агуэро находится вне игры с 22 июня, когда в матче Премьер-Лиги против "Бернли" он получил травму колена.



Тогда Серхио поспешно улетел в Барселону на операцию, надеясь восстановиться к финалу Лиги Чемпионов, но выздороветь вовремя не успел, да и "Сити" до финала не добрался.



Реабилитация Агуэро изрядно затянулась, однако в понедельник 32-летний аргентинец смог приступить к занятиям с игроками, которые не поехали в сборные.



Также в общей группе тренировался полузащитник Илкай Гюндоган, переболевший коронавирусом, сообщает Manchester Evening News.