Агуэро вернулся к тренировкам

Серхио Агуэро Нападающий "Манчестер Сити" Серхио Агуэро провел свою первую за три с половиной последних месяца тренировку в общей группе.

Напомним, Агуэро находится вне игры с 22 июня, когда в матче Премьер-Лиги против "Бернли" он получил травму колена.

Тогда Серхио поспешно улетел в Барселону на операцию, надеясь восстановиться к финалу Лиги Чемпионов, но выздороветь вовремя не успел, да и "Сити" до финала не добрался.

Реабилитация Агуэро изрядно затянулась, однако в понедельник 32-летний аргентинец смог приступить к занятиям с игроками, которые не поехали в сборные.

Также в общей группе тренировался полузащитник Илкай Гюндоган, переболевший коронавирусом, сообщает Manchester Evening News.


Метки Агуэро, Манчестер Сити, травмы

Автор mihajlo   

Дата 05.10.2020 21:30

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  1. mc-od 05.10.2020 22:08 # mc-od
    C'mon CITY! C'mon KPACUBO!

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  2. alexomck 05.10.2020 22:05 # alexomck
    когда сотни лямов вбуханы в состав, а ключевые игроки - "пенсионеры" аргент с бразилом. Пеп до ухода огурца нового напа брать не собирается, потом будет и их, аки защей, перебирать, вестимо.

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  3. thegodfather 05.10.2020 22:01 # thegodfather
    ему 32, для напа уже много, плюс стеклотара. Травмы тоже сказываются на скорости, физухе....
    навряд ли он когда-то уже обретет былую мощь. Но на безрыбье он щас будет норм там раком)

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  4. mancityman 05.10.2020 21:52 # mancityman
    КОРОЛЬ!!!

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