"Наполи" взял Бакайоко в аренду

Полузащитник "Челси" Тьемуэ Бакайоко официально перешел в "Наполи" на правах аренды, рассчитанной до конца сезона 2020/21.

Бакайоко прибыл на "Стэмфорд Бридж" из "Монако" за 40 миллионов фунтов в 2017 году, но после всего одного сезона в английском клубе вынужден скитаться по арендам.



Очередную командировку Тьемуэ совершит в "Наполи", где воссоединится с Дженнаро Гаттузо, который был его тренером в период аренды в "Милане".



Добавим, что ранее в это трансферное окно интерес к 26-летнему французу также проявляли ПСЖ и "Милан". Попытка "Челси" подыскать покупателя на игрока не увенчалась успехом.