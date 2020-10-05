"Наполи" взял Бакайоко в аренду
Полузащитник "Челси" Тьемуэ Бакайоко официально перешел в "Наполи" на правах аренды, рассчитанной до конца сезона 2020/21.
Бакайоко прибыл на "Стэмфорд Бридж" из "Монако" за 40 миллионов фунтов в 2017 году, но после всего одного сезона в английском клубе вынужден скитаться по арендам.
Очередную командировку Тьемуэ совершит в "Наполи", где воссоединится с Дженнаро Гаттузо, который был его тренером в период аренды в "Милане".
Добавим, что ранее в это трансферное окно интерес к 26-летнему французу также проявляли ПСЖ и "Милан". Попытка "Челси" подыскать покупателя на игрока не увенчалась успехом.
05.10.2020 20:40
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