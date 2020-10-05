"Юнайтед" приобрел Алекса Теллеса

"Манчестер Юнайтед" объявил о приобретении защитника Алекса Теллеса у "Порту".

Склонность Люка Шоу к травмам и незрелость Брандона Уильямса заставили главного тренера "Юнайтед" Оле Гуннара Сульшера выйти на трансферный рынок в поисках усиления левого фланга обороны.



В заключительный день трансферного окна "красные дьяволы" все-таки выполнили эту задачу, оформив переход Теллеса ориентировочной стоимостью в 15.4 млн. фунтов, включая бонусы.



27-летний бразилец заключил с "Юнайтед" контракт до июня 2024 с опцией продления на 12 месяцев и стал вторым новичком команды Сульшера в это окно после полузащитника Донни Ван де Бека.



Отметим, за пять последних сезонов Теллес забил 26 голов и сделал более 50 результативных передач за "Порту", с которым у него шел последний год по контракту.



"Для меня огромная честь присоединиться к такому престижному клубу, как "Манчестер Юнайтед". Чтобы этот момент случился в твоей карьере, ты должен упорно работать, и теперь, переходя в этот клуб, я могу пообещать, что буду стараться со всем сердцем, чтобы преуспеть здесь".



"Я выиграл много трофеев с "Порту", и я хочу продолжить делать это в "Манчестер Юнайтед". У тренера есть ясный план и направление для этой команды, и мне не терпится надеть эту знаменитую футболку", — сообщил Теллес.