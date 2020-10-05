"Герта" арендовала Гендузи у "Арсенала"

Полузащитник "Арсенала" Маттео Гендузи отправился в "Герту", где проведет сезон 2020/21 на правах аренды.

После своего трансфера из "Лорьяна" летом 2018 Гендузи провел 82 матча за "Арсенал". В последнем из них — против "Брайтона" в июне — Маттео повел себя отвратительным образом и с тех пор не сыграл ни минуты за "канониров".



Напомним, в том злополучном матче Гендузи начал задирать игроков "Брайтона" по поводу низкой зарплаты, а также схватил Нила Мопе за горло. Попытка главного тренера "Арсенала" Микеля Артеты перевоспитать 21-летнего француза провалилась.



Таки образом, воспитанник академии ПСЖ уезжает за практикой в Берлин. В обратном направлении по сделке стоимостью 900 тысяч фунтов проследует юный защитник Омар Рекик.