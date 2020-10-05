"Вулверхэмптон" отправил Винагре в "Олимпиакос"

В "Вулверхэмптоне" стало на одного португальского игрока меньше. Рубен Винагре отбыл в аренду в "Олимпиакос".

Винагре выступал за "волков" после своего перехода из "Монако" в 2017 году. Однако появление на "Молинью" Марсала в это трансферное окно подтолкнуло Рубена к смене клуба.



Таким образом, Винагре отправился за "Олимпиакос", который в конце сезона сможет выкупить 21-летнего португальца по заранее оговоренной цене в 21.5 млн. фунтов, если пожелает.



Добавим, в прошлом сезоне Премьер-Лиги Рубен сыграл 16 матчей, но лишь в шести из них выходил в стартовом составе.