"Вулверхэмптон" отправил Винагре в "Олимпиакос"

Рубен Винагре В "Вулверхэмптоне" стало на одного португальского игрока меньше. Рубен Винагре отбыл в аренду в "Олимпиакос".

Винагре выступал за "волков" после своего перехода из "Монако" в 2017 году. Однако появление на "Молинью" Марсала в это трансферное окно подтолкнуло Рубена к смене клуба.

Таким образом, Винагре отправился за "Олимпиакос", который в конце сезона сможет выкупить 21-летнего португальца по заранее оговоренной цене в 21.5 млн. фунтов, если пожелает.

Добавим, в прошлом сезоне Премьер-Лиги Рубен сыграл 16 матчей, но лишь в шести из них выходил в стартовом составе.


Метки аренда, Винагре, Вулверхэмптон, Олимпиакос, трансферы

Автор mihajlo   

Дата 05.10.2020 19:00

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  1. ensiferum 05.10.2020 19:17 # ensiferum
    Олимпиакос выкупит защитника за 20 млн. фунтов? Ага, двоих.

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