Моуриньо извинился перед Саутгейтом

Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо извинился за то, что назвал своего коллегу из сборной Англии Гарета Саутгейта как "Гари".

На прошлой неделе Моуриньо довольно жестко ответил Саутгейту после шутки того насчет нападающего "шпор" Харри Кейна.



Заодно Жозе исказил имя своего коллеги, однако это вовсе не была попытка проявить неуважение.



"Я уже поговорил с Саутгейтом, но я хочу сказать это на публику".



"Я клянусь вам и поклялся ему: называя его Гари Саутгейтом, я всегда думал — после столь многих лет в Англии, — что "Гари" является сокращением от "Гарета".



"Я назвал его Гари, и я извинился перед ним. Также я хочу сделать это публично, поэтому что я испытываю лишь уважение к нему".



"Я думал, что обошелся мило с ним, а оказалось, я оскорбил его! Поэтому он может называть между Джоном, если захочет, и я не буду возмущаться", — цитирует Моуриньо talkSPORT.