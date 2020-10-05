Рис Джеймс впервые в карьере вызван в сборную Англии
В стане сборной Англии произошли первые изменения. Вингер "Манчестер Сити" Рахим Стерлинг был вычеркнут из заявки, защитник "Челси" Рис Джеймс в нее добавлен.
Напомним, на матчи против Уэльса, Бельгии и Дании 8, 11 и 14 октября, соответственно, главный тренер англичан Гарет Саутгейт вызвал сразу 30 игроков, заранее предвкушая изменения.
И вот первым выбывшим становится Стерлинг, который в минувшую субботу сыграл все 90 минут против "Лидса" и даже отметился забитым голом. В этом матче Премьер-Лиги Рахим получил повреждение неустановленного характера.
В то же время в главную сборную был призван Рис Джеймс, который изначально получил приглашение в молодежную.
Что касается Бена Чилуэлла с Тэмми Абрахэмом из "Челси" и Джейдона Санчо из дортмундской "Боруссии", которые на выходных поучаствовали в вечеринке, то им было сказано пока держаться подальше от национальной команды — в понедельник они не прибыли на базу, потому что Саутгейт и FA все еще собирают информацию для последующего решения.
05.10.2020 17:00
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Последние комментарии:
У нас есть свой Леброн Джеймс :D)))))
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Жаль, что Варди не зовут(
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пенсы дождались
на самом деле многие тренеры всячески избегают вызовов своих ключевых игроков в сборные
да и саутгейт больше похож на физрука, чем на топ-тренера
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Топарь!
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