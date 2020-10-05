Рис Джеймс впервые в карьере вызван в сборную Англии

Рис Джеймс В стане сборной Англии произошли первые изменения. Вингер "Манчестер Сити" Рахим Стерлинг был вычеркнут из заявки, защитник "Челси" Рис Джеймс в нее добавлен.

Напомним, на матчи против Уэльса, Бельгии и Дании 8, 11 и 14 октября, соответственно, главный тренер англичан Гарет Саутгейт вызвал сразу 30 игроков, заранее предвкушая изменения.

И вот первым выбывшим становится Стерлинг, который в минувшую субботу сыграл все 90 минут против "Лидса" и даже отметился забитым голом. В этом матче Премьер-Лиги Рахим получил повреждение неустановленного характера.

В то же время в главную сборную был призван Рис Джеймс, который изначально получил приглашение в молодежную.

Что касается Бена Чилуэлла с Тэмми Абрахэмом из "Челси" и Джейдона Санчо из дортмундской "Боруссии", которые на выходных поучаствовали в вечеринке, то им было сказано пока держаться подальше от национальной команды — в понедельник они не прибыли на базу, потому что Саутгейт и FA все еще собирают информацию для последующего решения.


Метки Джеймс, Манчестер Сити, сборная Англии, Стерлинг, травмы, Челси

Автор mihajlo   

Дата 05.10.2020 17:00

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  1. leonardo91 05.10.2020 17:20 # leonardo91
    У нас есть свой Леброн Джеймс :D)))))

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  2. webfoot 05.10.2020 17:17 # webfoot
    Жаль, что Варди не зовут(

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  3. superperez101 05.10.2020 17:11 # superperez101
    пенсы дождались
    на самом деле многие тренеры всячески избегают вызовов своих ключевых игроков в сборные
    да и саутгейт больше похож на физрука, чем на топ-тренера

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  4. geniusss 05.10.2020 17:02 # geniusss
    Топарь!

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