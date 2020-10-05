Рис Джеймс впервые в карьере вызван в сборную Англии

В стане сборной Англии произошли первые изменения. Вингер "Манчестер Сити" Рахим Стерлинг был вычеркнут из заявки, защитник "Челси" Рис Джеймс в нее добавлен.

Напомним, на матчи против Уэльса, Бельгии и Дании 8, 11 и 14 октября, соответственно, главный тренер англичан Гарет Саутгейт вызвал сразу 30 игроков, заранее предвкушая изменения.



И вот первым выбывшим становится Стерлинг, который в минувшую субботу сыграл все 90 минут против "Лидса" и даже отметился забитым голом. В этом матче Премьер-Лиги Рахим получил повреждение неустановленного характера.



В то же время в главную сборную был призван Рис Джеймс, который изначально получил приглашение в молодежную.



Что касается Бена Чилуэлла с Тэмми Абрахэмом из "Челси" и Джейдона Санчо из дортмундской "Боруссии", которые на выходных поучаствовали в вечеринке, то им было сказано пока держаться подальше от национальной команды — в понедельник они не прибыли на базу, потому что Саутгейт и FA все еще собирают информацию для последующего решения.